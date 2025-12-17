الداعى 3 جىلدا مەترو «بارلىق» بازارىنا دەيىن جەتەدى - الماتى اكىمى
الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدى كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باعىتتالعان جوبالاردىڭ قالاي ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.
الماتى اكىمنىڭ ايتۋىنشا، بيىل سەيفۋللين داڭعىلى مەن جانسۇگىروۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىنداعى جولايىرىق پايدالانۋعا بەرىلدى. سونداي-اق اباي داڭعىلى ۇزارتىلىپ، قوزعالىس اشىلدى جانە 35 شاقىرىم جاڭا اۆتوموبيل جولى سالىندى. جالپى 281 شاقىرىم جولعا ورتاشا جوندەۋ جۇرگىزىلدى.
سونداي-اق دارحان ساتىبالدى قالاداعى مەتروپوليتەندى دامىتۋ جوسپارىنا توقتالدى.
- قالانىڭ زاماناۋي كولىك جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ - الماتىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. وسىعان بايلانىستى الماتى وبلىسى اۋماعىندا راديالدى جولداردى ۇزارتۋ جانە جولايىرىقتارىن سالۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. بۇل جوبالار الماتى قالاسىنىڭ بيۋجەتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. سونىڭ ناتيجەسىندە ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوموبيل جولىمەن كولىك بايلانىسى جەدەل ءارى اگلومەراتسيانىڭ ءوزارا بايلانىسى كۇشەيەدى. سونداي-اق 2026-جىلى «قالقامان» مەترو بەكەتىن پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. الداعى ءۇش جىل ىشىندە ءبىرىنشى جەلى «بارلىق» بازارىنا دەيىن جەتكىزىلەدى. قازىرگى تاڭدا مەترونىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى جەلىلەرى جوبالانىپ جاتىر، - دەدى دارحان ساتىبالدى.
ەسكە سالايىق، الماتى مەتروسىندا 14 جىلدا 200 ميلليون جولاۋشى تاسىمالدانعان.