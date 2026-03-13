الداعى 15-ناۋرىزدا «رەفەرەندۋم - 2026» ونلاين مارافونى وتەدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 15-ناۋرىزىندا اۋقىمدى مەدياجوبا - «رەفەرەندۋم - 2026» ونلاين مارافونى وتەدى. مارافون ساعات 09:00-دە باستالىپ، تۇنگى 00:15-كە دەيىن جالعاسادى.
15 ساعاتقا سوزىلاتىن تىكەلەي ەفير ەل ومىرىندەگى ماڭىزدى ساياسي وقيعانىڭ بارىسىن جان-جاقتى قامتىپ، رەفەرەندۋم كۇنىنىڭ نەگىزگى ساتتەرىن، قوعام پىكىرى مەن ساراپشىلار كوزقاراسىن كورەرمەنگە جەدەل ءارى زاماناۋي فورماتتا ۇسىنادى.
ناۋرىزناما ونكۇندىگى اياسىندا وتەتىن مارافون - تەك اقپاراتتىق شارا ەمەس، قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەردى تالقىلايتىن، جاڭا يدەيالار مەن تەحنولوگيالىق باستامالاردى تانىستىراتىن بىرەگەي الاڭ. ءىس-شاراعا ساياسي قايراتكەرلەر، قوعامعا تانىمال ازاماتتار، ءوز سالاسىندا تابىسقا جەتكەن ماماندار، ونەر مەن مادەنيەت وكىلدەرى جانە ستارتاپەرلەر قاتىسىپ، ەل دامۋىنىڭ ماڭىزدى باعىتتارى جونىندە پىكىر الماسادى.
جوبا بارىسىندا كورەرمەندەر زاماناۋي تەحنولوگيالىق شەشىمدەر ارقىلى ۇسىنىلاتىن ەرەكشە كورىنىستەردى دە تاماشالاي الادى. وتاندىق ونەرتاپقىشتار جاساعان روبوتتار باعدارلاما جۇرگىزۋگە قاتىسىپ، گولوگرامما-شوۋ ارقىلى ەلىمىزدىڭ سوڭعى جىلدارداعى جەتىستىكتەر شەجىرەسى ۇسىنىلادى.
- مارافون اياسىندا 5 الاڭ جۇمىس ىستەيدى. ساحنادا قوعام قايراتكەرلەرى، ونەرتاپقىشتار، قايىرىمدى ىسىمەن تانىلعان ازاماتتار ءوز وي-پىكىرلەرىن ورتاعا سالىپ، كونسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلادى. ساراپشىلار مەن قوعام وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن وزەكتى تاقىرىپتارعا ارنالعان پىكىرتالاستار ءوتىپ، يننوۆاتسيالىق جوبالار مەن وتاندىق ستارتاپتار تانىستىرىلادى. سونىمەن قاتار مارافون بارىسىندا قوناقتارمەن بليتس-سۇحباتتار جۇرگىزىلىپ، ەل ايماقتارى مەن شەتەلدەن تىكەلەي قوسىلىمدار ۇيىمداستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ونلاين مارافون رەسپۋبليكالىق جانە ايماقتىق بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ رەسمي سايتتارى مەن الەۋمەتتىك جەلى پاراقشالارىندا تىكەلەي كورسەتىلەدى.
ايتا كەتەلىك رەفەرەندۋم كۇنى 10473 ۋچاسكە جۇمىس ىستەيدى.