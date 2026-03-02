العىس ايتۋ كۇنى قيىن-قىستاۋ كەزەڭدەگى قازاق حالقىنىڭ كەڭ پەيىلىن ەسكە سالادى - شەرزود پۋلاتوۆ
استانا. قازاقپارات - 1-ناۋرىز - العىس ايتۋ كۇنىندە قازاقستاندىقتار ءبىر-بىرىنە العىسىن قارشا بوراتىپ، جىلى لەبىزىن ءبىلدىرىپ جاتىر. اسىرەسە، ەلىمىزدە تۇراتىن وزگە ۇلت وكىلدەرى بۇل ەرەكشە كۇندە قيىن-قىستاۋ كەزەڭدە جاناشىرلىق تانىتىپ، دوستىق پەن باۋىرمالدىقتىڭ ۇلگىسىن كورسەتكەن قازاق حالقىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، تىلەك جولداۋدا. قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى كەڭەسىنىڭ مۇشەسى، استانا قالاسى وزبەك ەتنومادەني ورتالىعىنىڭ ءتوراعاسى شەرزود پۋلاتوۆ تا العىس ايتۋ كۇنىندە قازاق حالقىنا ايرىقشا ريزاشىلىعىن جەتكىزدى.
شەرزودتىڭ ايۋىنشا، العىس ايتۋ كۇنى - تەك مەرەكە ەمەس، ول قازاق حالقىنىڭ ادامگەرشىلىك ءداستۇرى، ءوزارا سىيلاستىق پەن ريزاشىلىق مادەنيەتىنىڭ ايقىن كورىنىسى.
«قازاقستانداعى العىس ايتۋ كۇنى ءبىرقاتار تاريحي وقيعالارعا جانە اتا-بابالارىمىزدىڭ تەرەڭ دانالىعىنا نەگىزدەلەدى. قازاق حالقىندا وتە ءدال ءارى دانا ناقىل ءسوز بار: «ادامعا العىس ايتپاعان، قۇدايعا شۇكىرشىلىك ەتپەيدى». ياعني، ادام ادامعا العىس ايتا بىلمەسە، جاراتۋشىعا شىنايى شۇكىر ەتە المايدى. اباي قۇنانباي ۇلى دا ءوزىنىڭ «قارا سوزدەرىندە» مەيىرىم، العىس ايتۋ جانە ادامدارعا جاقسىلىق جاساۋ ادامگەرشىلىكتىڭ نەگىزى ەكەنىن اتاپ وتكەن. بۇل سوزدەردە ۇلكەن ونەگەلىك ءمان جاتىر: ءبىر-بىرىمىزگە بەيبىتشىلىك پەن جاقسىلىق ءۇشىن العىس ايتۋ، ءوزارا قۇرمەت پەن قولداۋ كورسەتۋ - ۇيلەسىمدى قوعامنىڭ ىرگەتاسى.
قازاقستانداعى العىس ايتۋ كۇنى - جاي عانا كۇنتىزبەدەگى داتا ەمەس، تاريحي جادى مەن ءوزارا قۇرمەتتىڭ ماڭىزدى قوعامدىق سيمۆولى. ول بىزگە ءار جىلدارى ەلىمىزدەن پانا تاۋىپ، شاڭىراق قۇرعان ميلليونداعان ادامنىڭ تاعدىرىن جانە قيىن كەزەڭدەردە كەڭ پەيىل تانىتقان قازاق حالقىنىڭ ادامگەرشىلىگىن ەسكە سالادى.
قازاقستانداعى العىس ايتۋ كۇنى ءدال وسى قۇندىلىقتار تۋرالى: ريزاشىلىق مادەنيەتى، ءوزارا سىيلاستىق پەن ادام قادىرى. ءبىز ءبىر-بىرىمىزگە بەيبىت ءومىر ءۇشىن، مەيىرىم ءۇشىن، تۇسىنىستىك پەن قولداۋ ءۇشىن العىس ايتامىز. ەلىمىزدەگى بارلىق ەتنوستىڭ تاتۋلىقتا ءومىر ءسۇرىپ، بىرلىكتى قادىرلەپ، قازاقستاننىڭ بولاشاعىن بىرگە قۇرىپ جاتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىمىزدى بىلدىرەمىز»، - دەيدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق بىرلىك پەن قوعامدىق كەلىسىم - باستى قۇندىلىق.
«قازاقستانداعى قوعامدىق كەلىسىمنىڭ ۇلگىسى - تەك مەملەكەتتىك ساياسات ەمەس، بۇل كۇندەلىكتى ادامداردىڭ، اقساقالدار كەڭەستەرىنىڭ، انالار كەڭەستەرىنىڭ، مەدياتسيا سالاسىنداعى مامانداردىڭ، سونداي- اق جاستار مەن ەتنومادەني بىرلەستىكتەردىڭ بىرلەسكەن ەڭبەگى. العىس ايتۋ وسى جۇمىستىڭ ادامگەرشىلىك ىرگەتاسىنا اينالىپ، كوپتۇرلىلىكتەگى بىرلىك رۋحىن قالىپتاستىرادى.
وسى كۇنى ەرەكشە العىس سوزدەرىمىزدى ەڭبەك ادامدارىنا ارناعىمىز كەلەدى. جۇمىسشىلار، مۇعالىمدەر، دارىگەرلەر، قۇرىلىسشىلار، ديقاندار، كولىك جۇرگىزۋشىلەر، كوممۋنالدىق قىزمەتكەرلەر مەن مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر - ادال ەڭبەگىمەن ەل دامۋىنا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن بارلىق جان قۇرمەت پەن ريزاشىلىققا لايىق. ولاردىڭ كۇندەلىكتى ەڭبەگى قوعامنىڭ يگىلىگىن نىعايتىپ، قازاقستاننىڭ بولاشاعىن بەكەمدەيدى.
ءسوزىمنىڭ سوڭىندا بارشا قازاقستاندىقتى، العىس ايتۋ كۇنىمەن قۇتتىقتايمىن! جۇرەگىمىزدە ءاردايىم شىنايى «راحمەت» ايتۋعا ورىن بولسىن! ەلىمىزدە بەيبىتشىلىك پەن كەلىسىم باستى قۇندىلىق بولىپ قالا بەرسىن! ءوزارا قۇرمەت ءبىزدى ودان ءارى نىعايتسىن! بارشاڭىزعا زور دەنساۋلىق، اماندىق جانە ورتاق وتانىمىز - قازاقستاننىڭ گۇلدەنۋىن تىلەيمىن»، - دەيدى ش. پۋلاتوۆ.