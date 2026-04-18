العاشقى كوممەرتسيالىق اۋە تاكسي ستانسياسى سالىندى
استانا. KAZINFORM - دۋبايدا 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا جوسپارلانعان اۋە تاكسيىنە ارنالعان العاشقى ۆەرتيپورتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
دۋباي حالىقارالىق اۋەجايى ماڭىندا ورنالاسقان جاڭا كەشەننىڭ اۋماعى - 3000 شارشى مەتر.
ءتورت قاباتتى عيماراتتا تىك ۇشىپ- قوناتىن ەلەكتر اۋە اپپاراتتارىنا (eVTOL) ارنالعان ەكى ارنايى ۇشۋ- قونۋ الاڭى جانە اۆتوتۇراق قاراستىرىلعان.
ستانتسيا جىلىنا 170 مىڭ جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتە الادى. اۋە تاكسي ارقىلى كوممەرتسيالىق تاسىمالداردى ىسكە قوسۋ 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا جوسپارلانعان.
بۇل جوبا قالالىق اۋە موبيلدىلىگىن دامىتۋ باعدارلاماسىنىڭ ءبىر بولىگى. العاشقى كەزەڭدە ءتورت ۆەرتيپورتتان (اۋە تاكسي ستانسيالارىنان) تۇراتىن جەلى قۇرۋ جوسپارلانعان: اۋەجايداعى نىساننان بولەك، قالا ورتالىعىندا، Palm Jumeirah اۋماعىندا جانە Dubai Marina اۋدانىندا ستانتسيالار پايدا بولادى.
جاڭا جۇيە قالا ىشىندەگى قوزعالىس ۋاقىتىن ايتارلىقتاي قىسقارتادى. مىسالى، اۋەجايدان Palm Jumeirah-عا دەيىنگى ۇشۋ شامامەن 10 مينۋتتى الادى، ال اۆتوكولىكپەن بۇل جول شامامەن 45 مينۋتقا سوزىلادى.
كەشەن زاماناۋي ينفراقۇرىلىممەن جابدىقتالعان، ونىڭ ىشىندە ەلەكتر اۋە اپپاراتتارىن زاريادتاۋ ستانتسيالارى جانە ەكى دەڭگەيلى اۆتوتۇراق بار.
دۋباي بيلىگى بۇل نىساندى «ءوز تۇرىندەگى العاشقى جوبا» دەپ اتاپ، بولاشاقتىڭ تۇراقتى ءارى جوعارى تەحنولوگيالى كولىك جۇيەسىن قالىپتاستىرۋداعى ءرولىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.