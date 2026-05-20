العاش رەت قازاق قىزى ا ق ش-تىڭ سلوۆەنياداعى جاڭا ەلشىسى بولىپ سايلاندى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش سەناتى اسەل روبەرتستى سلوۆەنياداعى ەلشى ەتىپ بەكىتتى. قازاقستان تۋماسىنىڭ كانديداتۋراسىن كونگرەستىڭ جوعارعى پالاتاسى داۋىس بەرۋ ارقىلى قولدادى، دەپ حابارلايدى Qazaqtoday.info اقپارات پورتالى.
كونگرەستىڭ رەسمي سايتىنداعى اقپاراتقا سايكەس، ا ق ش سەناتى اسەل روبەرتستى سلوۆەنياداعى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ەتىپ بەكىتتى. ونىڭ كانديداتۋراسىن 46 سەناتور قولداپ داۋىس بەردى، ال 43 سەناتور قارسى داۋىس بەردى.
Sta.si مالىمەتىنشە، روبەرتستىڭ كانديداتۋراسىن اقپاندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۇسىنعان. ناۋرىزدا ول سەناتتىڭ سىرتقى قاتىناستار كوميتەتىندەگى تىڭداۋعا قاتىستى، سودان كەيىن ماسەلە داۋىسقا سالىندى.
كونگرەسستىڭ جوعارعى پالاتاسىنداداۋىس بەرۋ الدىندا پروتسەدۋرالىق تالقىلاۋلار مەن پىكىرتالاستار ءوتتى. 14-مامىردا سەنات كانديداتۋرا بويىنشا پىكىرتالاستى توقتاتۋعا داۋىس بەردى، بۇل سوڭعى داۋىس بەرۋگە جول اشتى.
اق ءۇيدىڭ سايتىندا جاريالانعان اقپاراتقا سايكەس، اسەل روبەرتس امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ سلوۆەنيا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى اتاندى. ول ۆيردجينيا شتاتىنىڭ وكىلى.
سول كۇنى سەنات ترامپ اكىمشىلىگى ۇسىنعان ءبىرقاتار باسقا تاعايىنداۋلاردى بەكىتتى. ونىڭ ىشىندە جاڭا مەملەكەتتىك حاتشىلاردىڭ كومەكشىلەرى، جەنيەۆاداعى بۇۇ كەڭسەسىندەگى ا ق ش وكىلى، ۇلتتىق ساياباق قىزمەتىنىڭ ديرەكتورى جانە فەدەرالدى سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەلەرى بار.
PRO كادرى KZ مالىمەتىنشە، جاقىندا ا ق ش سەناتى سلوۆەنياداعى ەلشى قىزمەتىنە بەكىتكەن اسەل روبەرتس (تولەنوۆا) جامبىل وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول بالالىق شاعىن الماتىدا وتكىزىپ، ورتا مەكتەپتە وقىعان.
كەيىن روبەرتس وتباسىمەن بىرگە امەريكا قۇراما شتاتتارىنا كوشتى. ول كەزدە ول جاس ءوسپىرىم ەدى جانە ورتا مەكتەپتى امەريكادا ءبىتىردى.
1993 -جىلى اسەل روبەرتس دجوردجتاۋن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار مەكتەبىنە وقۋعا ءتۇستى. ستۋدەنت كەزىندە اق ۇيدە تاعىلىمدامادان ءوتتى، سودان كەيىن ا ق ش مەملەكەتتىك قىزمەتىندە مانسابىن باستادى.
روبەرتس ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ پروتوكول دەپارتامەنتىندە 1999 -جىلدان بەرى جۇمىس ىستەيدى. 2014 -جىلى ول دەپارتامەنت باستىعىنىڭ ورىنباسارى جانە ديرەكتوردىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولدى.
2021 -جىلدىڭ 20-قاڭتارىنان باستاپ ول امەريكا قۇراما شتاتتارى ۇكىمەتىنىڭ حاتتاما باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى قىزمەتىن اتقاردى.
اسەل روبەرتس تۇرمىستا جانە ءبىر قىز تاربيەلەپ وتىر.
2020 -جىلى ءبىز قازاقستان تۋماسى ۆاشينگتونداعى اق ۇيدە ديرەكتوردىڭ ورىنباسارى بولىپ جۇمىس ىستەيتىنىن حابارلاعان ەدىك. اسەل تولەنوۆا اق ۇيدە باراك وبامانىڭ تۇسىندا 2004 -جىلى جۇمىس ىستەي باستادى.
ءبىر جىلدان كەيىن اق ۇيدە حاتتاما باستىعىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارعان قازاق قىزى اسەل روبەرتس (تولەنوۆا) امەريكا پرەزيدەنتىنىڭ حاتتاما باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى اتاندى.