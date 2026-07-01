العاش رەت قازاق دارىگەر قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ ەڭ جوعارى وردەنىن الدى
بەيجىڭ. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-شىلدەدە قىتاي استاناسى بەيجىڭدەگى حالىق جينالىسى سارايىندا قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ قۇرىلعانىنا 105 جىل تولۋىنا ارنالعان سالتاناتتى جيىن ءوتتى، دەپ حابارلايدى CCTV.
ءىس-شارا بارىسىندا قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى، ق ح ر ءتوراعاسى ءارى ورتالىق اسكەري كەڭەستىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ مەملەكەت پەن قوعامنىڭ دامۋىنا ەرەكشە ۇلەس قوسقان ءبىرقاتار تۇلعاعا قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ ەڭ جوعارى ماراپاتى - «1-شىلدە» وردەنىن تابىستادى.
بيىل اتالعان جوعارى ماراپاتقا سەگىز ادام يە بولدى. ولاردىڭ قاتارىندا قازاق ۇلتىنىڭ وكىلى، دارىگەر وقاس سۇلەيمەن دە بار.
قىتايدىڭ رەسمي بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ مالىمەتىنشە، وقاس سۇلەيمەن شەكارالىق ءوڭىر تۇرعىندارىنىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋعا ءومىرىن ارناعان دارىگەر. ول 40 جىلدان استام ۋاقىت بويى ات ۇستىندە ءجۇرىپ، ءدارى قوبديشاسىن سەرىك ەتىپ، اپتاپ ىستىق پەن قاقاعان ايازعا قاراماستان جايلاۋ مەن كيىز ۇيلەردى ارالاپ، جەرگىلىكتى حالىققا مەديتسينالىق كومەك كورسەتىپ كەلەدى.
ۋحاس سۇلەيمەن قىتايدىڭ شينجاڭ- ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىنداعى تارباعاتاي ايماعىنا قاراستى شاعانتوعاي اۋدانى مال شارۋاشىلىعى اۋرۋحاناسىندا ىشكى اۋرۋلار ءبولىمىنىڭ باس دارىگەرىنىڭ ورىنباسارى بولىپ قىزمەت اتقارعان. ول 1975 -جىلدان بەرى 100 مىڭنان استام ناۋقاستى ەمدەپ، بىرنەشە مىڭ اۋىر حالدەگى پاتسيەنتتىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا اتسالىسقان. سونىمەن قاتار 3200 دەن استام نارەستەنىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە كومەكتەسكەن.
اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ دامۋىنا قوسقان ەرەكشە ۇلەسى ءۇشىن ول بۇعان دەيىن «ۇلتتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ ۇزدىك قىزمەتكەرى»، «قىتايدىڭ 1 مامىر ەڭبەك مەدالى»، «ۇلتتار بىرلىگى مەن پروگرەسىنىڭ ۇزدىك قايراتكەرى» سياقتى ءبىرقاتار مەملەكەتتىك ماراپاتقا يە بولعان.
رەسمي سيپاتتامادا ونىڭ ەڭبەگى «شەكارالىق ءوڭىر حالقىنىڭ دەنساۋلىعىن قورعاعان اق حالاتتى ابزال جاننىڭ دارىگەرلىك ىزگىلىگى مەن پارتيانىڭ باستاپقى ميسسياسىنا ادالدىعىنىڭ جارقىن ۇلگىسى» رەتىندە باعالانعان.
ايتا كەتەيىك، «1-شىلدە» وردەنى - قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ ەڭ جوعارى پارتيالىق ماراپاتى. ول قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ شەشىمىمەن تاعايىندالىپ، ماراپاتتى ق ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى تابىستايدى. وردەن 2017 -جىلعى 22-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلگەن جانە، ادەتتە، بەس جىلدا ءبىر رەت قىتايدىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا ەرەكشە ۇلەس قوسقان پارتيا مۇشەلەرىنە بەرىلەدى.
ماراپات تاعايىندالعاننان بەرى وعان بارلىعى 37 ادام يە بولدى. وقاس سۇلەيمەن - وسى جوعارى ماراپاتقا يە بولعان العاشقى قازاق ۇلتىنىڭ وكىلى.
اۆتور
مۇقتار مۇرات