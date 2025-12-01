العاش رەت كاسىبي باعدار بەرۋگە ارنالعان ءبىرىڭعاي ادىستەمەلىك نۇسقاۋلىق ازىرلەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا العاش رەت كاسىبي باعدار بەرۋگە ارنالعان ءبىرىڭعاي ادىستەمەلىك نۇسقاۋلىق ازىرلەندى. ورتا ءبىلىم كوميتەتى مەن ى. التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسى دايىنداعان بۇل نۇسقاۋلىق بارلىق مەكتەپتەرگە تاراتىلىپ، 1- 11-سىنىپ وقۋشىلارىمەن كاسىبي باعدار جۇمىسىن جۇيەلى، ءبىرىزدى جانە تۇسىنىكتى فورماتقا كوشىرۋدى كوزدەيدى.
نۇسقاۋلىق وقۋشىلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن، ەڭبەك نارىعىنداعى قازىرگى تەندەنتسيالاردى ەسكەرە وتىرىپ ازىرلەنگەن. ول وقۋشىلاردىڭ جەكە قابىلەتتەرىن تەرەڭىرەك تانۋىنا، قازىرگى ەڭبەك نارىعىنىڭ تالاپتارىن تۇسىنۋىنە جانە بولاشاق ماماندىقتى سانالى تاڭداۋعا جول اشادى.
مۇندا ماماندارمەن كەزدەسۋلەر، كاسىپورىندارعا ەكسكۋرسيالار، كاسىبي سىنامالار وتكىزۋ، پراكتيكالىق تاپسىرمالار ورىنداۋ قامتىلعان.
نۇسقاۋلىقتىڭ مازمۇنى «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىنىڭ قۇندىلىق نەگىزدەرىمەن ۇيلەستىرىلگەن. باعدارلاماداعى نەگىزگى قاعيداتتارى - ەڭبەككە قۇرمەت، جەكە جاۋاپكەرشىلىك، ادالدىق، ازاماتتىق بەلسەندىلىك جانە قوعامعا قىزمەت ەتۋ. مەكتەپىشىلىك جوبالار، ۆولونتەرلىك باستامالار، تالىمگەرلىك جانە كاسىبي سىنامالار ارقىلى وقۋشىلاردىڭ بويىندا كاسىبي ەتيكانىڭ بازالىق نورمالارى، ەڭبەك مادەنيەتى، قاۋىپسىزدىك داعدىلارى جانە كوماندالىق جۇمىس داعدىلارى قالىپتاسادى.
اكادەميا نۇسقاۋلىقتى 1- 4، 5- 7، 8- 9 جانە 10- 11-سىنىپ دەڭگەيلەرىندە كاسىبي باعدارلاۋ جۇمىستارىن جوسپارلاۋ جانە ىسكە اسىرۋ ءۇشىن پراكتيكالىق قۇرال رەتىندە پايدالانۋ ۇسىنىلادى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا