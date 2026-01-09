الاياقتىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستاندىق ايەل تۇركيادا ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - باس پروكۋراتۋرا مەن ينتەرپول ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جاردەمدەسۋىمەن تۇركيا رەسپۋبليكاسىنان بىرنەشە رەت الاياقتىق جاساعانى ءۇشىن حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستان ازاماتىن ەلگە قايتاردى.
تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، كۇدىكتى 2024 -جىلى قىزىلوردا قالاسىندا جابىرلەنۋشىلەرگە زەرگەرلىك بۇيىمداردى تومەن باعامەن ساتىپ الىپ بەرۋگە ۋادە ەتىپ، الداۋ جولىمەن ولاردىڭ اقشالاي قاراجاتىن يەمدەنگەن.
اتالعان قىلمىستىق ارەكەتتەر سالدارىنان 8 ادام جاپا شەگىپ، كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق زالالدىڭ جالپى سوماسى شامامەن 130 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى.
- قىلمىستاردى جاساعاننان كەيىن كۇدىكتى قازاقستان اۋماعىنان تىس جەرگە بوي تاسالاپ، حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان. جۇرگىزىلگەن ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ول تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ۇستالدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قامالدى. وعان تاعىلعان قىلمىستار ءۇشىن مۇلكىن تاركىلەۋ ارقىلى بەس جىلدان ون جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلى ىزدەۋدە جۇرگەن 1600 گە جۋىق قىلمىسكەر ۇستالدى.