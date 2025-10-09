الاياقتاردىڭ ەڭ باستى قۇرالى - ادام پسيحولوگياسى
استانا. KAZINFORM - قازىر ينتەرنەت الاياقتارى ايلاسىن اسىرۋ ءۇشىن ءتۇرلى ادىستەردى پايدالانادى. ەڭ قاۋىپتىسى - ادام پسيحولوگياسىنا اسەر ەتۋ ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق ارەكەتتەرى.
بۇل تۋرالى ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ مامانى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
- قازىرگى كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىندا فيشينگ، الەۋمەتتىك ينجەنەريا، DDoS جانە Ransomware شابۋىلدارى ءجيى كەزدەسەدى. الايدا بۇلاردىڭ ءبارى جاي قۇرالدار عانا. كيبەرقاۋىپسىزدىكتەگى ەڭ وسال تۇس - ادامنىڭ پسيحولوگياسى. ياعني ادامنىڭ پسيحولوگياسىنا اسەر ەتۋ ارقىلى كيبەرشابۋىلدار ناتيجەگە جەتەدى. 7- 8 جىل بۇرىن اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك تەك تەحنولوگيالارعا جاسالاتىن شابۋىلدارمەن شەكتەلسە، قازىر ول ادامنىڭ سانا- سەزىمىنە، وتباسىنا جانە جاقىن تۋىستارىنا اسەر ەتۋ ارقىلى جۇزەگە اساتىن بولىپ وتىر، - دەيدى دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋدى دامىتۋ بويىنشا باسقارما باسشىسى ىرىستى ءجالىلحانوۆا.
مينيسترلىك مامانى ينتەرنەت الاياقتارىنىڭ ەڭ ءجيى تاراعان ادىستەرىن جەكە- جەكە توقتالدى.
- مىسالى، فيشينگ - الاياقتاردىڭ ادامدى الداۋ، قورقىتۋ جانە سەنىمىمەن ويناۋ ارقىلى جۇزەگە اسىراتىن ءتاسىلى. DDoS شابۋىلدارى اقپاراتتىق جۇيەگە مىڭداعان سۇرانىس جاساپ، قۇرىلعىنى قالىپتى جۇمىسىنان ايىرادى. ال الەۋمەتتىك ينجەنەريا - ادام پسيحولوگياسىنىڭ وسالدىعىن پايدالاناتىن ءادىس. ونداعى ماقسات - ادامدى قورقىتۋ، اگرەسسياعا جەتكىزۋ سياقتى پسيحولوگيالىق ارەكەتتەر جاساۋ ارقىلى ادامداردى الداۋ، - دەيدى ول.
ايتا كەتەيىك، الماتى قالاسىنىڭ پوليسيا دەپارتامەنتى تۇرعىنداردى ينتەرنەت- الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تۋرالى ايتىپ بەردى.