الاياقتاردىڭ ارباۋىنا تۇسپەڭىز: ءى ءى م شەتەلگە جۇمىسقا كەتەتىندەرگە ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ينتەرنەتتە جاريالاناتىن حابارلاندىرۋلار ارقىلى ازاماتتاردى شەتەلدەگى «جالاقىسى جوعارى جۇمىسقا» تارتۋ دەرەكتەرى كوبەيگەنىن ايتىپ، مۇنداي ۇسىنىستاردىڭ قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ءى ءى م-نىڭ كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، الاياقتار الەۋمەتتىك جەلىلەردە، مەسسەندجەرلەر مەن ءتۇرلى حابارلاندىرۋ سايتتارىندا تابىسى جوعارى، جول اقىسى مەن جاتىن ورنى تەگىن، تاجىريبە مەن ءتىل ءبىلۋدى تالاپ ەتپەيتىن وڭاي جۇمىس ۇسىنامىز دەپ حابارلاندىرۋ جاسايدى.
مۇنداي حابارلاندىرۋلار كوبىنە Telegram-داعى ارنالاردا، WhatsApp توپتارىندا جانە وزگە دە ونلاين الاڭداردا تاراتىلادى. الايدا شەتەلگە بارعان ازاماتتار ءىس جۇزىندە مۇلدە باسقا جاعدايعا تاپ بولۋى مۇمكىن:
جەكە كۋالىگى مەن وزگە دە قۇجاتتارىنىڭ قولدى بولۋى؛
ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋ مۇمكىندىگىنىڭ شەكتەلۋى؛
ينتەرنەت ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق سحەمالارعا كۇشتەپ تارتىلۋ؛
ۋادە ەتىلگەن جالاقىنىڭ بەرىلمەۋى؛
«بوساتىپ جىبەرۋ» نەمەسە ەلگە قايتارۋ ءۇشىن اقشا تالاپ ەتۋ؛
قىسىم كورسەتۋ، قورقىتۋ.
ساقتىق ءۇشىن مىنالاردى ەسكەرگەن ءجون:
شەتەلگە جۇمىسقا تەك رەسمي تىركەلگەن، ليتسەنزياسى بار اگەنتتىكتەر ارقىلى بارىڭىز؛
جۇمىس بەرۋشى تۋرالى مالىمەتتى جانە كەلىسىمشارت تالاپتارىن جان-جاقتى تەكسەرىڭىز؛
قۇجاتتارىڭىز بەن جەكە دەرەكتەرىڭىزدى بەيتانىس ادامدارعا سەنىپ تاپسىرماڭىز؛
ساپار باعىتى مەن باراتىن جەرىڭىز تۋرالى جاقىندارىڭىزعا الدىن الا حابار بەرىڭىز.
ەگەر كۇماندى ۇسىنىس الساڭىز نەمەسە الاياقتىق بەلگىلەرىن بايقاساڭىز، بىردەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جۇگىنگەن دۇرىس.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى ازاماتتاردى قىراعى بولۋعا جانە ينتەرنەتتەگى كۇماندى ۇسىنىستارعا سەنبەۋگە شاقىردى.
بۇعان دەيىن سەمەيلىك الاياق حالىققا پاتەر الۋعا كومەكتەسەمىن دەپ 20 ميلليون تەڭگەدەن اسا پايدا تاپقانىن جازعانبىز.