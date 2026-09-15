الاياقتار قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ اتىنان جالعان حات تاراتىپ، ازاماتتاردىڭ دەرەكتەرىن الۋعا تىرىسقان
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا الاياقتار قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ اتىنان جالعان رەسمي حاتتار تاراتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر.
اگەنتتىككە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بىرىنە ق م ا اتىنان جىبەرىلگەن كەزەكتى جالعان حات تۋرالى اقپارات تۇسكەن. قۇجاتتا قاسكويلەر تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتىپ، ازامات تۋرالى مالىمەتتەردى، ونىڭ ىشىندە مىنەزدەمەسى مەن باسقا دا اقپاراتتى سۇراتقان.
ق م ا مالىمەتىنشە، بۇعان دەيىن دە الاياقتار وسىنداي تاسىلگە جۇگىنگەن. الدىمەن ازاماتتارعا اگەنتتىك اتىنان جاسالعان جالعان حات جولداپ، كەيىن تەلەفون نەمەسە مەسسەندجەر ارقىلى بايلانىسقان. وزدەرىن ق م ا قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرعان قاسكويلەر جەكە جانە بانك دەرەكتەرىن الۋعا نەمەسە اقشا اۋدارۋدى تالاپ ەتۋگە تىرىسقان.
- اگەنتتىك ازاماتتاردى جالعان قۇجاتتارعا سەنبەۋگە شاقىردى. ق م ا قىزمەتكەرلەرى تەلەفون ارقىلى بانك شوتتارىنىڭ دەرەكتەرىن بەرۋدى نەمەسە اقشا اۋدارۋدى تالاپ ەتپەيدى. قۇجاتتا مەملەكەتتىك ورگاننىڭ لوگوتيپى، ءمورى نەمەسە قولتاڭباسى بولۋى ونىڭ شىنايى ەكەنىن بىلدىرمەيدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
كۇماندى حات العان جاعدايدا ونىڭ شىنايىلىعىن ق م ا-ءنىڭ رەسمي بايلانىس ارنالارى ارقىلى تەكسەرۋ قاجەت. بەيتانىس ادامدارعا جەكە جانە بانك دەرەكتەرىن بەرمەي، ولاردىڭ نۇسقاۋىمەن اقشا اۋدارماۋ كەرەك.
كۇمان تۋىنداسا، ق م ا- ءنىڭ 1458 Call-ورتالىعىنا نەمەسە 77172708479 + ءنومىرى ارقىلى كەزەكشى بولىمگە حابارلاسۋعا بولادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تۇركىستاندا الاياقتار ق م ا قىزمەتكەرلەرى رەتىندە تانىسىپ، 15 ميلليون تەڭگە بوپسالاعانىن حابارلاعانبىز.