الاياقتار ج ي كومەگىمەن تانىمال تۇلعالاردىڭ بەينەسىن پايدالانىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتاردى ديپفەيك تەحنولوگيالارى مەن جالعان بروكەرلەر ارقىلى جاسالاتىن ينتەرنەت-الاياقتىقتان ساق بولۋعا ۇندەپ، كۇماندى ينۆەستيتسيالىق ۇسىنىستارعا سەنبەۋگە كەڭەس بەردى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، كەيىنگى ۋاقىتتا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ءتۇرلى جوبالارعا ينۆەستيتسيا سالۋ جانە اقشا ەنگىزۋ سىلتاۋىمەن جاسالاتىن ينتەرنەت-الاياقتىق فاكتىلەرى جيىلەپ كەتتى.
قاسكويلەر مەسسەندجەرلەر مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ديپفەيك (جاساندى ينتەللەكت) تەحنولوگيالارىن پايدالانىپ، تانىمال تۇلعالاردىڭ بەينەلەرىن قولدانۋ ارقىلى ازاماتتاردى ءتۇرلى ينۆەستيتسيالىق جوبا مەن قورعا قاراجات سالۋعا ۇگىتتەيدى.
- بۇل رەتتە ولار ازاماتتارعا جىلدام ءارى كەپىلدەندىرىلگەن تابىس تابۋعا ۋادە بەرەدى. جالعان بروكەرلەرمەن بايلانىسقا شىققان كەزدە ولار موبيلدى قولدانبالاردى ورناتۋدى، سىلتەمەلەرگە ءوتۋدى نەمەسە اقشانى «ينۆەستيتسيا»، «اككاۋنتتى تىركەۋ» نە «تابىستى ۇلعايتۋ» دەگەن جەلەۋمەن ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ شوتتارىنا اۋدارۋدى ۇسىنادى. ادەتتە اقشا اۋدارىلعاننان كەيىن جالعان بروكەرلەرمەن بايلانىس ءۇزىلىپ، ۋادە ەتىلگەن تابىس تۇسپەيدى. كەيبىر جاعدايلاردا الاياقتار «سالىقتاردى»، «الىمداردى» نەمەسە «ساقتاندىرۋ جارنالارىن» تولەۋ قاجەتتىگىن العا تارتىپ، ازاماتتاردان قوسىمشا اقشا تالاپ ەتۋدى جالعاستىرادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
بارلىق انىقتالعان فاكتى بويىنشا ءى ءى م سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى جۇرگىزىپ، قىلمىسقا قاتىسى بار ادامداردى انىقتاۋ جانە ۇستاۋ، سونداي-اق الاياقتىق ينتەرنەت-رەسۋرستار مەن اقشا قاراجاتىن شىعارۋعا ارنالعان ارنالاردى بۇعاتتاۋ جونىندە شارالار قابىلداپ جاتىر.
وسىعان بايلانىستى كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتى ازاماتتاردى قىراعى بولۋعا جانە مىناداي قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا شاقىرادى:
«كەپىلدەندىرىلگەن» تابىس تۋرالى ۇسىنىستارعا سەنبەۋ؛
بەيتانىس ادامدارعا جانە كۇماندى شوتتارعا اقشا اۋدارماۋ؛
كۇماندى سىلتەمەلەرگە وتپەۋ جانە تەكسەرىلمەگەن كوزدەردەن قولدانبالاردى ورناتپاۋ؛
كومپانيالار تۋرالى اقپاراتتى تەك رەسمي دەرەككوزدەر مەن مەملەكەتتىك تىزىلىمدەر ارقىلى تەكسەرۋ؛
ينۆەستيتسيا سالۋدى جوسپارلاعان جاعدايدا ينۆەستيتسيالىق نارىقتى زەردەلەپ، تەكسەرىلگەن كومپانيالاردىڭ رەسمي كەڭسەلەرىنە عانا جۇگىنۋ.
- ينتەرنەت-الاياقتىقتىڭ قۇربانى بولساڭىز نەمەسە وسىنداي فاكتىلەر تۋرالى اقپاراتقا يە بولساڭىز، تۇرعىلىقتى جەرىڭىز بويىنشا ىشكى ىستەر ورگاندارىنا نەمەسە «102» ارناسىنا دەرەۋ حابارلاسۋىڭىزدى سۇرايمىز،-دەپ ەسكەرتتى پوليتسيا وكىلدەرى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قاراعاندى وبلىسىندا 3 جىل بويى جاسىرىنعان الاياق بەت-الپەتتى تانۋ جۇيەسى ارقىلى ۇستالعانىن جازعانبىز.