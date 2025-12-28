الاياقتار بۇرىن الدانعان ادامدارعا پوليتسيا اتىنان حابارلاسىپ جاتىر
سەمەي. KAZINFORM - اباي وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەردى ازاماتتاردى الاياقتاردىڭ جاڭا قىلمىستىق ءادىس-تاسىلدەرى تۋرالى ەسكەرتتى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، قازىرگى تاڭدا الاياقتار حالىققا بانك قىزمەتكەرى رەتىندە ەمەس، قۇقىق قورعاۋ ورگانىنىڭ وكىلى بولىپ جيى قوڭىراۋ شالۋعا كوشكەن.
- ولاردىڭ تاسىلدەرى ءار ءتۇرلى. مىسالى، ءسىزدىڭ جەكە دەرەكتەرىڭىزدىڭ ۇرلانعانىن، اتىڭىزعا نەسيە راسىمدەلىپ جاتقانىن جانە وسىعان بايلانىستى ىزدەۋدە ەكەنىڭىزدى ايتىپ، قورقىتا باستايدى. الاياقتار سەنىمگە كىرۋ ءۇشىن بانككە بارماۋدى، قولما-قول اقشاڭىزدى تەز ارادا «ساقتاندىرۋ» قاجەتتىگىن، بانكتەن ارنايى ۋاكىلەتتى ادام كەلىپ، اقشاڭىزدى ۋاقىتشا الىپ كەتەتىنىن ايتادى. ولار بۇل اقشانى «دەكلاراتسيالاپ، قاۋىپسىز شوتقا ورنالاستىرامىز» دەپ سەندىرەدى. وسىلايشا، ازامات قولما-قول اقشاسىنان ايىرىلىپ قالادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ەكىنشى قادام - قاسكويلەر بۇعان دەيىن الاياقتىڭ قۇربانى بولعان ادامدارعا حابارلاسادى.
- ولارعا ايىرىلىپ قالعان اقشالارىن قايتارىپ الۋعا كومەكتەسەتىنىن، الاياقتى تاپقانىن ايتادى. ونىڭ ۇيىنە بارىپ، اقشانى الىپ كەلىپ، ونى ساقتاندىرۋ ماقساتىندا قاۋىپسىز شوتقا اۋدارۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتەدى. وسىلايشا ءبىر ازامات اقشاسىنان ايىرىلسا، ەكىنشى ازامات ءوزىنىڭ الاياقتىق سحەمادا «دروپپەر» بولعانىن اڭعارماي قالادى. سونىڭ سالدارىنان قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەشقاشان ازاماتتاردان قولما-قول اقشا تالاپ ەتپەيدى. ەش ۋاقىتتا «ساقتاندىرۋ» نەمەسە «دەكلاراتسيالاۋ» ءۇشىن اقشانى الىپ كەتپەيدى.
- بەيتانىس ادامدارعا اقشا بەرمەڭىز جانە جەكە دەرەكتەرىڭىزدى حابارلاماڭىز. كۇدىك تۋدىراتىن قوڭىراۋلار تۇسكەن جاعدايدا، دەرەۋ 102 نومىرىنە حابارلاسىڭىز نەمەسە جاقىن ماڭداعى پوليتسيا بولىمىنە جۇگىنىڭىز. ءوز قاۋىپسىزدىگىڭىزدى ساقتاڭىز جانە الاياقتارعا الدانباڭىز، - دەپ ەسكەرتتى پوليتسەيلەر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن پاۆلودار وبلىسىندا زەينەتكەردى الاياقتاردان قۇتقارعان تاكسي جۇرگىزۋشىسى ماراپاتتالعانى حابارلانعان.