الاياقتار اتىڭىزعا نەسيە راسىمدەمەس ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك
الماتى. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى كرەديتتىك الاياقتىقتان قورعاۋ شارالارىن جانە قارىزدار رەسىمدەۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى ەسكە سالادى.
الاياقتىق جولمەن كرەديتتەر رەسىمدەۋ تاۋەكەلىن تومەندەتۋ ءۇشىن:
kz پورتالىندا eGov mobile قوسىمشاسىندا نەمەسە كرەديتتىك بيۋرو ارقىلى «ستوپ كرەديت» قىزمەتىن قوسىڭىز. بۇل ءسىزدىڭ اتىڭىزعا كرەديت رەسىمدەۋ ىقتيمالدىعىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى
ءوز كودىڭىز بەن قۇپياسوزىڭىزدى قۇپيا ساقتاڭىز. قوڭىراۋ شالۋشى ءوزىن بانكتىڭ، قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ نەمەسە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرسا دا، ەشقاشان جانە ەشكىمگە SMS-كودتاردى، PIN- كودتاردى، ءبىر رەتتىك قۇپياسوزدەردى (OTP) نەمەسە Secure-كودتاردى بەرمەڭىز.
بەلگىسىز ادامداردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا تەلەفونىڭىزعا نەمەسە كومپيۋتەرىڭىزگە قاشىقتان كىرۋ باعدارلاماسىن ورناتپاڭىز.
SMS، مەسسەندجەرلەر نەمەسە جارنامالاردان كۇماندى سىلتەمەلەرگە كىرمەڭىز.
ونلاين- بانكينگكە جانە باسقا دا سەرۆيستەرگە كىرۋ ءۇشىن ەكى فاكتورلى اۋتەنتيفيكاتسيانى پايدالانىڭىز.
كرەديتتىك بيۋرولاردا ءوزىڭىزدىڭ كرەديتتىك ەسەبىڭىزدى ۇدايى تەكسەرىپ وتىرىڭىز - بۇل رەسىمدەۋگە رۇقسات بەرىلمەگەن قارىزداردى ۋاقتىلى انىقتاۋعا كومەكتەسەدى.
وسى نۇسقاۋلاردى باسشىلىققا الا وتىرىپ، ءسىز كرەديتتىك الاياقتاردىڭ قولىنا ءتۇسۋ قاۋپىن ەداۋىر ازايتاسىز.