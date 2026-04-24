الاياقتار 500 مىڭ ادامنىڭ دەرەكتەرىن اليبابا ارقىلى ساتپاق بولعان
استانا. قازاقپارات - UK Biobank جوباسىنا قاتىسقان شامامەن 500 مىڭ بريتاندىقتىڭ ۇرلانعان مەديتسينالىق دەرەكتەرى Alibaba ساۋدا الاڭدارىندا ساتىلىمعا قويىلعانى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
بۇل تۋرالى ۇلى بريتانيانىڭ تەحنولوگيا ماسەلەلەرى جونىندەگى ءمينيسترى يەن ميۋررەي مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇيىم ۇكىمەتكە بىرنەشە ساتۋشى ورنالاستىرعان حابارلاندىرۋلار تۋرالى حابار بەرگەن. اڭگىمە كەمىندە ءۇش دەرەكتەر جيىنتىعى تۋرالى بولىپ وتىر. سونىڭ ءبىرى بارلىق 500 مىڭ ەرىكتىنىڭ مالىمەتتەرىن قامتۋى مۇمكىن دەگەن بولجام بار.
UK Biobank وكىلدەرى مالىمەتتەردىڭ تارالۋىنا قاتىسۋشىلاردىڭ اتى-ءجونى، مەكەنجايى، تەلەفون نومىرلەرى نەمەسە بايلانىس دەرەكتەرى كىرمەگەنىن ناقتىلادى. الايدا جاريالانعان اقپارات دەنساۋلىق جاعدايىنا جانە عىلىمي زەرتتەۋلەردە قولدانىلاتىن وزگە دە بيومەديتسينالىق كورسەتكىشتەرگە قاتىستى بولعان.
ۇلى بريتانيا بيلىگى ساۋدا الاڭىنىڭ وپەراتورىمەن جانە قىتاي ۇكىمەتىمەن بايلانىسقا شىققان. بريتان تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، حابارلاندىرۋلار جەدەل تۇردە وشىرىلگەن جانە دەرەكتەردىڭ ساتىپ الىنعانىن دالەلدەيتىن ناقتى ايعاق ازىرگە جوق.
جوبا جەتەكشىسى روري كوللينز بولعان جاعداي ءۇشىن قاتىسۋشىلاردان كەشىرىم سۇراپ، دەرەكتەردى قورعاۋ جۇيەسى كۇشەيتىلەتىنىن ايتتى. ساقتىق شاراسى رەتىندە زەرتتەۋ پلاتفورماسىنا قولجەتىمدىلىك ۋاقىتشا شەكتەلدى. سونىمەن قاتار فايلداردى جۇكتەۋگە قوسىمشا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى.
UK Biobank الەمدەگى ەڭ ءىرى بيومەديتسينالىق اقپارات بازالارىنىڭ ءبىرى سانالادى جانە ونى الەم عالىمدارى دەنساۋلىق پەن ءومىر سالتىنا قاتىستى زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ ءۇشىن پايدالانادى.
بۇعان دەيىن قازاقستان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بيومەديتسينالىق جانە كلينيكاعا دەيىنگى زەرتتەۋلەردى، سونداي-اق بيوبانكتەردىڭ قىزمەتىن رەتتەيتىن نورماتيۆتىك قۇجاتتارعا ءبىرقاتار ماڭىزدى وزگەرىستەر ەنگىزگەنى حابارلانعان ەدى.