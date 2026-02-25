الاياققا الدانعان زەينەتكەردىڭ 2 ميلليون تەڭگەسى پوليتسيا كومەگىمەن قايتارىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلوداردا زەينەتكەر ايەل 2 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتتان ايىرىلا جازدادى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
پاۆلودار وبلىسىندا زەينەتكەرگە الاياقتار حابارلاسىپ، ودان قاراجات تالاپ ەتكەن.
- ءۇي تەلەفونىما بەلگىسىز ەر ادام قوڭىراۋ شالدى، ءوزىن ۇلتتىق بانك قىزمەتكەرىمىن دەپ تانىستىرىپ، قۇجاتتاردى شۇعىل تۇردە قايتا راسىمدەۋ قاجەتتىگىن ايتتى. سۇحبات بارىسىندا ول مەنىڭ بانكتەگى ەسەپشوتىمدا قانداي سوما بار ەكەنىن سۇرادى. مەن ەسەپشوتتا 2 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات بار ەكەنىن ايتتىم. كەيىن ونىڭ نۇسقاۋىمەن 1 ميلليون 300 مىڭ تەڭگەنى اۋدارىپ بەردىم. كەيىن ەر ادام قايتا قوڭىراۋ شالىپ، ۇيگە كولىك كەلىپ، مەنى كورسەتىلگەن مەكەنجايعا جەتكىزەتىنىن ايتتى. سول ۋاقىتتا جۇرگىزۋشىمەن سويلەسپەۋىم تۋرالى قاتاڭ نۇسقاۋ بەردى. بارلىق ۋاقىت بويى ول WhatsApp مەسسەندجەرى ارقىلى بايلانىستا بولىپ، ناقتى نۇسقاۋلار بەرىپ وتىردى، - دەيدى پوليتسياعا جۇگىنگەن زەينەتكەر.
بارلىق ارەكەتتەر تەلەفون ارقىلى الاياقتىڭ نۇسقاۋىمەن جاسالعان. زەينەتكەرگە ەشكىممەن سويلەسۋگە جانە تۋىستارىمەن بۇل تاقىرىپتى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرىلمەگەن. الاياقتار ونى تاۋلىك بويى قۇرىعىندا ۇستاپ وتىرعان. ايەل قالعان سومانى اۋدارۋ ءۇشىن بانككە بارعان كەزدە، بانكتەگى قىزمەتكەر ونىڭ مىنەز-قۇلقىنا ءمان بەرىپ، پوليتسياعا حابارلاعان.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كەلگەندە قوسىمشا زاڭسىز ارەكەتتەردىڭ الدىن الىپ، قالعان قاراجاتتىڭ اۋدارىلۋىنا جول بەرمەدى. سونداي-اق زەينەتكەرگە بۇرىن اۋدارعان قاراجاتتى قايتارۋعا كومەكتەستى. زەينەتكەر مەن ونىڭ جۇبايى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنە جەدەل ءارى كاسىبي جۇمىسى ءۇشىن ۇلكەن العىس ءبىلدىرىپ، سول ارقىلى قارجىلىق جيناقتارىنىڭ ماڭىزدى بولىگىن ساقتاپ، ۇرلانعان قاراجاتتى قايتارۋعا مۇمكىندىك العاندارىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ورالدا كيبەرالاياقتار تۇرعىننىڭ 5 ميلليون تەڭگەسىن جىمقىرعانىن جازعان ەدىك.