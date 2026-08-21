الماتىلىقتار نازارىنا: تولە ءبي كوشەسىنىڭ بولىگىندە ەكى تۇنگە جابىلادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا لرت جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا تولە ءبي كوشەسىنىڭ ءبىر بولىگىندە كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلەدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 21-جانە 22-تامىز كۇندەرى ساعات 23:00 دەن 06:00 گە دەيىن ينجەنەرلىك جەلىلەردى قايتا قۇرۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى ناۋرىزباي باتىر كوشەسىنەن سەيفۋللين داڭعىلىنا دەيىنگى ارالىقتا كولىك قوزعالىسى تولىعىمەن جابىلادى.
- جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەتىن ۋچاسكەدە ەسكەرتۋ بەلگىلەرى ورناتىلادى. تۇرعىنداردان باعىتىن الدىن الا جوسپارلاۋدى سۇرايمىز، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، الماتىدا مۇراتبايەۆ جانە جاندوسوۆ كوشەلەرى بىرنەشە كۇنگە جابىلدى.