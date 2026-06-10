الماتىلىق زەينەتكەرلەر شيپاجايعا جولدامانى قالاي الا الادى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا زەينەتكەرلەرگە شيپاجايعا ەمدەلۋگە جولداما بەرۋ ءتارتىبى ءتۇسىندىرىلدى.
قالادا بۇگىندە 266094 زەينەتكەر تۇرادى.
الماتىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا جىل سايىنعى شيپاجاي جولدامالارىنىڭ سانى جەڭىلدىك الۋعا قۇقىعى بار جانە بەلگىلەنگەن تالاپتارعا ساي كەلەتىن ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى نەگىزىندە ايقىندالاتىنىن مالىمدەدى.
الماتىدا 2026-جىلى شيپاجاي-كۋرورتتىق مەكەمەلەرگە 3899 جولداما بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
شيپاجايلارمەن كەلىسىمشارتتار جاسالعان
باسقارما مالىمەتىنشە، ازاماتتاردى شيپاجاي-كۋرورتتىق ەمدەلۋگە جولدامامەن قامتاماسىز ەتۋ الماتى اۋداندارى اكىمدىكتەرىنىڭ جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار بولىمدەرى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل قىزمەت زاڭناماعا سايكەس وتكىزىلەتىن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ راسىمدەرىنىڭ ناتيجەسىندە كورسەتىلەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا بىرنەشە شيپاجايمەن كەلىسىمشارت جاسالعان. ولاردىڭ قاتارىندا الماتىداعى «اققايىڭ» جانە «دەمالىس-ك»، سارىاعاشتاعى «اقجايىق» پەن «بەرەكە-7»، سونداي-اق تۇركىستان وبلىسىنداعى «ساپا» شيپاجايلارى بار.
تەگىن جولدامانى كىمدەر الا الادى
باسقارما مالىمەتىنشە، الماتى ءماسليحاتىنىڭ 2023-جىلعى 8-جەلتوقسانداعى 73-شەشىمىنە سايكەس، شيپاجايعا ەمدەلۋگە بەرىلەتىن الەۋمەتتىك كومەك جىلىنا ءبىر رەت، 12 كۇنتىزبەلىك كۇنگە دەيىن ۇسىنىلادى.
ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس ارداگەرلەرىنە جولداما تەگىن بەرىلەدى. ال ەڭبەك ارداگەرلەرىنە، باسقا مەملەكەتتەر اۋماعىنداعى جاۋىنگەرلىك ءىس-قيمىلدارعا قاتىسقان زەينەت جاسىنداعى ارداگەرلەرگە، جاسىنا بايلانىستى زەينەتكە شىققاندارعا جانە 1986-جىلعى 17-18-جەلتوقسان وقيعالارىنا قاتىسۋشىلارعا جولداما قۇنىنىڭ ءبىر بولىگى تولەنەدى. ولار بازالىق زەينەتاقىنى ەسەپكە الماعاندا، زەينەتاقى مولشەرىنىڭ 25 پايىزى كولەمىندە تولەم جاسايدى.
سونىمەن قاتار جاسىنا بايلانىستى زەينەتكەرلەردىڭ جان باسىنا شاققانداعى ورتاشا تابىسى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ ءۇش ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اسپاۋعا ءتيىس.
2026-جىلى الماتى بويىنشا كۇنكورىس دەڭگەيى 50581 تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەن.
قايدا جۇگىنۋ قاجەت
سوعىس ارداگەرلەرى تەگىن جولداما الۋ ءۇشىن تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا اۋداندىق بولىمگە مىنا قۇجاتتاردى تاپسىرۋى قاجەت:
• جەكە كۋالىك؛
• №068/ۋ نىسانىنداعى شيپاجاي-كۋرورتتىق ەمدەلۋگە جولداما الۋعا ارنالعان انىقتاما؛
• «ارداگەرلەر تۋرالى» زاڭنىڭ 9-بابىنا سايكەس، ارداگەر مارتەبەسىن راستايتىن قۇجات.
جاسىنا بايلانىستى زەينەتكەرلەر ءۇشىن قاجەت قۇجاتتار:
• جەكە كۋالىك؛
• №068/ۋ نىسانىنداعى انىقتاما؛
• زەينەتاقى مولشەرى تۋرالى قۇجات؛
• ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ جانە وتباسى مۇشەلەرىنىڭ تابىسى تۋرالى مالىمەتتەر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىقتارىندا زەينەتكەرلەرگە قانداي قىزمەتتەر تەگىن كورسەتىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.