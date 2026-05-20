الماتىلىق LRT استانالىق جوبادان نەسىمەن ەرەكشەلەنەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىنا بايلانىستى جاڭا مالىمەتتەر جاريالاندى.
جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ جانە جولاۋشىلار كولىگى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرجان ديحانبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، جاقىندا ەلوردادا ىسكە قوسىلعان LRT- دان الماتىلىق جوبانىڭ باستى ايىرماشىلىعى - رەلستەر تىكەلەي جەر ۇستىنە سالىنادى.
- باستاپقى جوبا بويىنشا دا جەلى جەر ۇستىمەن ءوتۋى ءتيىس. ويتكەنى تولە ءبي كوشەسىندە بۇرىنعى ترامۆايدىڭ دايىن ءدالىزى بار. ەگەر ترامۆاي قوزعالىسى توقتاعاننان كەيىن ولار بۇزىلعاندا كولىك جولاعىن قوعامدىق كولىككە قايتا الۋ قيىن بولار ەدى. جۇرگىزۋشىلەر وزدەرىنە تيەسىلى جولاقتى تارتىپ العاندى ۇناتپايدى، ءبىراق قازىر ونداي ماسەلە جوق. سونداي-اق ەستاكادالىق ينفراقۇرىلىمعا قاراعاندا جەر ۇستىنە رەلس سالۋ الدەقايدا ارزانعا تۇسەدى، - دەدى ەرجان ديحانبايەۆ.
بۇرىن الماتىدا ترامۆايعا ارنالعان ارنايى جولاق تولە ءبي كوشەسىندە ءىشىنارا عانا بولعان، جولدىڭ باسىم بولىگىندە ترامۆاي مەن كولىكتەر بىرگە جۇرۋگە ءماجبۇر ەدى. ۆەدومستۆو باسشىسى LRT جاعدايىندا مۇنداي ولقىلىقتارعا جول بەرىلمەيتىنىن ايتتى.
- بۇل ماسەلە جان-جاقتى پىسىقتالىپ جاتىر. ەگەر LRT- نى ىسكە قوسساق، تولە ءبي كوشەسىندەگى اۆتوبۋس جولاعىنىڭ قاجەتى بولمايدى. ونى جەڭىل كولىكتەردىڭ يگىلىگىنە بەرەمىز - دەدى ول.
LRT جەلىسى جوبا بويىنشا ابىلاي حان داڭعىلى ارقىلى وتەدى. ەرجان ديحانبايەۆ تروللەيبۋستار مەن LRT بىرگە كەدەرگىسىز قوزعالۋى ءۇشىن اتالعان داڭعىلدا ءبىرجاقتى قوزعالىس ۇيىمداستىرۋ جوسپاردا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بيىل الماتىدا LRT جوباسىنىڭ تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەسى ازىرلەندى.
قازىر LRT قۇرىلىسىنا دايىندىق اياسىندا الماتىدا بۇرىنعى ترامۆاي رەلستەرى الىنىپ جاتىر.