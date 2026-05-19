الماتىداعى تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعىنان اۋرۋ تاراتاتىن كەنە تابىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىم باستالعالى بەرى كەنە شاققان 2023 ادام كومەككە جۇگىنگەن. بۇل بىلتىرعى وسى ۋاقىتپەن سالىستىرعاندا %11 كوپ. زارداپ شەككەندەردىڭ جارتىسىنا جۋىعى - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار.
قالادا وسىنداي ەكى وقيعا تىركەلگەن، ناۋقاستىڭ ەكەۋى دە ۆاكسينا الماعان. بۇل تۋرالى الماتىداعى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسەل قالىقوۆا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، كەنە شاققان ادام العاش رەت ناۋرىز ايىنىڭ باسىندا تىركەلىپتى. الماتىنىڭ ماڭى يكسود كەنەسى كەڭ تاراعان ەندەميالىق اۋماققا جاتادى، ولار كەنە ەنتسەفاليتى مەن كەنە بوررەليوزىن تاسىمالدايتىندىقتان قاۋىپتى بولىپ سانالادى.
- بيىل كەنە شاققانداردى بىلتىرعى ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىممەن سالىستىرعاندا ەرتەرەك تىركەي باستادىق. بۇل كۇننىڭ ەرتە جىلىنىپ، كەنەلەردىڭ بەلسەندى بولا باستاۋىمەن بايلانىستى. دارىگەرگە جۇگىنگەندەردىڭ سانى ارتقانىنا قاراماستان، جالپى كورسەتكىش كوپجىلدىق ورتاشا دەڭگەيدەن اسپايدى. جاعدايدى ءقازىر ۇزبەي باقىلاپ وتىرمىز، - دەدى اسەل قالىقوۆا وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ كەزىندە.
الماتىدا كەنەگە قارسى وڭدەۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر. دەزينسەكسيانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى 26-ناۋرىز بەن 30-ءساۋىر ارالىعىندا ءوتىپ، 2366 گەكتاردان استام اۋماقتى قامتىعان. وعان ورمان القابى، قالالىق ساياباقتار مەن الاڭقايلار كىردى. ەكىنشى كەزەڭ 6-مامىردا باستالدى. 17-مامىرعا دەيىن 661 گەكتاردان استام اۋماق وڭدەلگەن، بۇل - جالپى جوسپاردىڭ شامامەن %28.
ەڭ ۇلكەن اۋماق مەدەۋ اۋدانىندا. مۇندا شامامەن 1469 گەكتار جەردى قامتۋ جوسپارلانعان، ونىڭ ىشىندە مەدەۋ، بۋتاكوۆكا، كولساي، سۇلۋساي شاتقالى مەن باسقا دا تابيعي ايماقتار بار. بوستاندىق اۋدانىندا الما-اراسان شاتقالى مەن قالالىق ساياباقتاردىڭ اۋماعىندا كەنەگە قارسى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. الاتاۋ، المالى، اۋەزوۆ، بوستاندىق، مەدەۋ، ناۋرىزباي مەن تۇركسىب اۋدانىنداعى ساياباقتار مەن الاڭقايلاردى وڭدەۋدى تولىق اياقتاپ ءبىتىپتى.
ماۋسىم بويى ماماندار ءتورت باعىتتا - بۋتاكوۆكا، مەدەۋ، الما-اراسان مەن قاراعايلى شاتقالىندا ەنتومولوگيالىق باقىلاۋ جۇرگىزەدى. ماۋسىم باستالعالى بەرى 41 كەنە ۇستالىپتى. بىرەۋى تۇڭعىش پرەزيدەنت ساياباعىنىڭ اۋماعىنان تابىلعان. ۇلتتىق ساراپتاما ورتالىعىنىڭ بولىمشەسىنىڭ زەرتحاناسى دا 187 كەنەنى زەرتتەگەن، ونىڭ ىشىندە ادامداردان الىنعاندارى دا بار ەكەن. سولاردىڭ ىشىندەگى ءتورت كەنە اۋرۋ تاراتاتىندار بولىپ شىقتى.
دەپارتامەنت ماماندارى كەنە شاققان جاعدايدا ءتورت كۇننەن اسىرماي مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ قاجەت ەكەنىن ەسكە سالدى. الماتىدا شۇعىل كومەك كورسەتەتىن بەس تراۆماتولوگيالىق پۋنكت جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ قاتارىندا بالالار شۇعىل مەديتسينالىق كومەك ورتالىعى دا بار.
ماماندار ۆاكسيناتسيانى الدىن الۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى دەپ وتىر. 18-مامىرداعى مالىمەت بويىنشا، كەنە ەنتسەفاليتىنە قارسى 2381 ادام ۆاكسينا العان. قالاداعى مەديتسينالىق ۇيىمداردا بەلگيالىق وندىرىستەگى «تيكوۆاك» ۆاكسيناسىنىڭ 8 مىڭنان استام دوزاسى بار.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ق ر د س م سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى اراي زەكەنوۆا قازىر كەنە شاعۋ الماتى وبلىسى مەن الماتى قالاسىندا ءورشىپ تۇرعانىن ايتقان ەدى.