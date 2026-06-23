الماتىداعى LRT- عا قاتىستى جاڭا مالىمەت پايدا بولدى
استانا. قازاقپارات – الماتى اكىمدىگى LRT قۇرىلىسىنا قاتىستى جاڭا مالىمەت جاريالادى.
اكىمدىك مالىمەتىنشە، قازىرگى تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەدە تەك جول توسەۋ، ەستاكادالار مەن بەكەتتەر تۇرعىزۋ، ينجەنەرلىك جەلىلەر تارتۋ قامتىلعان. ۆاگوندار قۇنى بۇل سوماعا كىرمەيدى.
«ۆاگونداردى ساتىپ الۋ جەكە جوبا اياسىندا جوسپارلانعان. ول بويىنشا ءتيىستى قۇجاتتاما ازىرلەنىپ، كەيىن بەلگىلەنگەن تارتىپپەن مەملەكەتتىك ساراپتامادان وتكىزىلەدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ازىرگە الماتىعا LRT ۆاگوندارىن جەتكىزۋشى تاڭدالماعان. قازىر ماماندار تەحنيكالىق سيپاتتامالاردى پىسىقتاپ جاتىر. دەگەنمەن نەگىزگى پارامەترلەرى بەلگىلى بولدى:
سىيىمدىلىعى: 165 جولاۋشى (وتىراتىن جانە تۇراتىن ورىنداردى ەسەپتەگەندە)؛
ورتاشا قوزعالىس جىلدامدىعى: ساعاتىنا 20 شاقىرىم.
LRT جوباسىنىڭ تۇپكىلىكتى قۇنى مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنعاننان كەيىن انىقتالادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىدا تولە ءبي كوشەسىنىڭ ساين كوشەسىنەن وتەگەن باتىر كوشەسىنە دەيىنگى ارالىعىندا ترامۆاي رەلستەرىن دەمونتاجداۋ جۇمىسى باستالدى. اكىمدىك بۇل جۇمىستار بولاشاق LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسىنا دايىندىق ەكەنىن حابارلادى.
ەسكە سالايىق، ۇزىندىعى 18,3 شاقىرىم بولاتىن العاشقى LRT جەلىسى تولە ءبي كوشەسىمەن ءوتىپ، ءارى قاراي ابىلاي حان داڭعىلى ارقىلى الماتى-2 ۆوكزالىنا دەيىن، سونداي-اق، مومىش ۇلى كوشەسى ارقىلى الاتاۋ اۋدانىنداعى يندۋستريالىق ايماققا دەيىن بارادى.