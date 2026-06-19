الماتىداعى «باراحولكا» ماڭىندا زاڭسىز ساۋدا تىيىلماي تۇر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جىل باسىنان بەرى مەملەكەتتىك جانە جەكەمەنشىك اۋماقتارداعى نىساندارعا مونيتورينگ جۇرگىزىلدى. زاڭسىز ساۋدا ورىندارىنىڭ جارتىسىنان استامى جابىلدى.
باقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا زاڭسىز ساۋدانىڭ 45 نۇكتەسى انىقتالىپ، وندا 1211 ادام ساۋدامەن اينالىسقانى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى الماتى اكىمدىگىندەگى زاڭسىز كوشە ساۋداسىن جويۋ جانە ستاتسيونارلىق ەمەس ساۋدا نىساندارىن ورنالاستىرۋدى رەتكە كەلتىرۋ ماسەلەسى بويىنشا كەڭەستە ايتىلدى.
- بۇگىندە ولاردىڭ 27 سى نەمەسە 60 پايىزى قىزمەتىن توقتاتتى. قالعان نۇكتەلەر نەگىزىنەن ءىرى بازارلار ماڭىندا، سونىڭ ىشىندە الاتاۋ جانە جەتىسۋ اۋداندارىنداعى «باراحولكا» اۋماعىندا ورنالاسقان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق كەڭەستە رەيدتىك ءىس-شارالاردىڭ ۋاقىتشا ناتيجە بەرەتىنى، پروبلەمالىق اۋماقتارعا تۇراقتى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ جانە ءاربىر ۋچاسكەنى جاۋاپتى قۇرىلىمدارعا بەكىتۋ قاجەتتىگى ايتىلدى.
مەملەكەتتىك جەر قورىنداعى 516 ساۋدا نىسانىنىڭ 413 ى بۇزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا 103 نىسان بويىنشا جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.
كەڭەستە الەۋمەتتىك جاعدايعا بايلانىستى ورنالاستىرىلعان نىساندار مەن ستاتسيونارلىق ەمەس ساۋدا نىساندارى مارتەبەسىن كوممەرتسيالىق ماقساتتا پايدالاناتىن جاعدايلاردى ناقتى اجىراتۋ قاجەتتىگىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. تالاپتاردى بۇزا وتىرىپ ورنالاستىرىلعان جانە تۇرعىندارعا قولايسىزدىق تۋدىراتىن نىساندار زاڭناما تالاپتارىنا سايكەستەندىرىلۋگە ءتيىس.
سونىمەن قاتار جەكە اۋماقتارداعى جاعداي قارالدى. جالپى 1093 نىسانعا مونيتورينگ جۇرگىزىلدى. بۇل باعىتتا جەر ۋچاسكەلەرىنىڭ نىسانالى ماقساتىنىڭ ساقتالۋىن جانە قالا قۇرىلىسى تالاپتارىنىڭ ورىندالۋىن تەكسەرۋدى قوسا العاندا، زاڭنامادا كوزدەلگەن راسىمدەردى جۇرگىزۋ قاجەت.
كەڭەس بارىسىندا زاڭسىز نىساندارعا قاتىستى ارەكەت ەتۋ مەرزىمىن قىسقارتۋ، ولاردى قايتا ورنالاستىرعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋ جانە ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ بۇزۋ جۇمىسىن جۇرگىزۋ وكىلەتىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا زاڭنامانى جەتىلدىرۋ ماسەلەسى دە كوتەرىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى ۆوكزالىندا جولاۋشىلاردىڭ مازاسىن العان ساۋداگەرلەر جازالانعانىن حابارلاعان ەدىك.