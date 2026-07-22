الماتىدا زاڭسىز ساۋدا جاساپ كەلگەن 7 ورىن جابىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىنىڭ اۋەزوۆ اۋدانىندا زاڭسىز ساۋدانىڭ 7 ءىرى ورنى جويىلدى.
اۋەزوۆ اۋدانى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋداندا زاڭسىز ساۋدا جۇرگىزگەن 7 ءىرى ورىن تولىقتاي جويىلدى. بۇل اۋماقتاردا كيىم-كەشەك، كوكونىس، ءسۇت ونىمدەرى مەن گۇلدەر زاڭسىز ساتىلعان.
- اتالعان جۇمىس قالا اكىمىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا بەلگىلەنبەگەن ورىندارداعى ساۋدانىڭ جولىن كەسۋ جانە الماتى قالاسىن كورىكتەندىرۋ قاعيدالارىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ اياسىندا جۇرگىزىلدى. ساۋدامەن اينالىسقان ازاماتتارعا قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋ قاجەتتىگى جونىندە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
جالپى جىل باسىنان بەرى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى ق ر ا ق ب ت ك 204-بابى بويىنشا قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى جالپى سوماسى 3,4 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 698 اكىمشىلىك حاتتاما تولتىرعان. سونىمەن قاتار كودەكستىڭ 505-بابى بويىنشا جالپى سوماسى 5,3 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 1386 اكىمشىلىك حاتتاما راسىمدەلدى. سونداي-اق بيىل اۋەزوۆ اۋدانىندا 192 ستاتسيونارلىق ەمەس ساۋدا نىسانى بۇزىلعان.