الماتىدا مىندەتىن دۇرىس اتقارماعان 11 مىڭ اتا-انا جاۋاپقا تارتىلدى
الماتى. KAZINFORM - بيىل 7 اي ىشىندە جاسوسپىرىمدەر جاساعان قىلمىس پەن وتباسىلىق-تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىقتىڭ سانى ەداۋىر ازايعان. بۇل تۋرالى الماتى پوليتسياسى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك باسقارماسىنىڭ باستىعى تيمۋر نوعايبايەۆ ايتتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاسوسپىرىمدەر قىلمىسى 7 پايىزعا، كامەلەتكە تولماعاندارعا قاتىستى جاسالعان قىلمىستار 4 پايىزعا تومەندەگەن. سونىمەن قاتار تۇنگى ۋاقىتتا بالالارى ۇيدەن جىراقتا، قاراۋسىز جۇرگەنى ءۇشىن 11 مىڭعا جۋىق اتا-انا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
- كامەلەتكە تولماعاندار اراسىندا اۋىر قىلمىستىڭ الدىن الۋعا كوپ كوڭىل بولىنەدى. قىلمىستى ۋاقىتىلى اۋىزدىقتاۋ كەرەك، - دەدى تيمۋر نوعايبايەۆ.
ال وتباسىلىق-تۇرمىستىق سالاداعى قىلمىس سانى 16 پايىزعا تومەندەگەن. وسى جىلدىڭ 7 ايىندا پوليتسيا 4 مىڭنان استام قورعاۋ نۇسقاماسىن شىعارعان. 808 ادامعا قاتىستى سوت قايتالاما زورلىق-زومبىلىققا جول بەرمەۋگە باعىتتالعان ارناۋلى شەكتەۋ بەلگىلەنگەن. سونىمەن قاتار 37 قۇقىق بۇزۋشى پسيحولوگيالىق تۇزەتۋ باعدارلامالارىنان وتۋگە جولداندى.