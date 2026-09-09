KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا دەنيس تەننىڭ قۇرمەتىنە حالىقارالىق تۋرنير وتەدى

    استانا. قازاقپارات - 7-10-قازان ارالىعىندا الماتىدا مانەرلەپ سىرعاناۋدان حالىقارالىق تۋرنير - دەنيس تەن مەموريالى وتەدى.

    Алматыда Денис Теннің құрметіне халықаралық турнир өтеді
    Фото: ҚРО ҰОК

    بۇل تۋرنيرگە 25 ەلدەن 150 گە جۋىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى قاتىسادى.

    جارىس اياسىندا جاس وسپىرىمدەر، ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى جەكەلەي سىرعاناۋدا، سونداي-اق، مۇزداعى بيدە جۇلدەلەر ساراپقا سالىنادى. بايراقتى باسەكە Halyk Arena مۇز ايدىنىندا وتەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇل تۋرنير قازاقستاننىڭ مانەرلەپ سىرعاناۋ تاريحىندا وشپەس ءىز قالدىرعان 2014-وليمپيادا ويىندارىنىڭ جۇلدەگەرى دەنيس تەننىڭ قۇرمەتىنە ۇيىمداستىرىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشىلار تۇركيادا وتەتىن گران-پري سەرياسىنىڭ ءتورتىنشى كەزەڭىنە قاتىساتىنىن جازعان ەدىك.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور