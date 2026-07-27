الماتىدا پىشاق ۇستاعان توپ تۋرالى حابارلامادان كەيىن التى ادام قولعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - الماتىنىڭ اقساي شاعىناۋدانىندا بولعان جانجالدان كەيىن ءبىر جاس جىگىت پىشاق جاراقاتىن الدى. وقيعاعا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن پوليتسيا التى ادامدى ۇستاپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەۋدى باستادى.
ءتۇن ورتاسى. «102» پۋلتىنە كوشەدە پىشاق ۇستاعان ءبىر توپ جاس جۇرگەنى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى. ارادا بىرنەشە مينۋت وتكەندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى بىردەن التى كۇدىكتىنى ۇستادى.
وقيعا اقساي شاعىناۋدانىندا بولعان.
وقيعا ورنىنا كەلگەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جانجال بارىسىندا ءبىر جاس جىگىتتىڭ پىشاق جاراقاتىن العانىن انىقتادى.
- «بۋران-308» ەكيپاجى وقيعا ءىزىن سۋىتپاي التى جاس جىگىتتى ۇستادى. ولار بولعان جاعدايعا قاتىسى بولۋى مۇمكىن. كەيبىرىنىڭ كيىمىنەن قانعا ۇقساس ىزدەر انىقتالدى. سونداي-اق تەرگەۋ ءۇشىن ماڭىزى بار زاتتار تاركىلەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇستالعانداردىڭ بارلىعى تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن اۋەزوۆ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنا جەتكىزىلدى.
قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وقيعانىڭ تولىق حرونولوگياسىن، جانجالدىڭ سەبەپتەرىن، قاتىسۋشىلاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ ءرولىن، سونداي-اق پىشاق جاراقاتىن سالۋعا تىكەلەي قاتىسى بار ادامدى انىقتاپ جاتىر.
سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جالعاسادى.