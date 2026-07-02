الماتىدا موتوسيكلشى جەدەل جاردەم كولىگىنە سوعىلىپ، كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىنداعى رايىمبەك داڭعىلىندا ادام ولىمىنە اكەلگەن جول- كولىك وقيعاسى بولدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، اپات BRT-نىڭ اياقتالماعان جولاعىندا بولعان. جەدەل مەديتسينالىق جاردەم كولىگى ارنايى جارىق بەلگىلەرىن (كوك شامدارىن) قوسىپ كەلە جاتقان.
قاتتى سوققىنىڭ سالدارىنان موپەد جەدەل جاردەم كولىگىنىڭ استىنا كىرىپ كەتكەن. ال موپەد جۇرگىزۋشىسى العا ۇشىپ شىعىپ، جەدەل جاردەم كولىگىنىڭ الدىڭعى اينەگىنە سوعىلعان.
العان جاراقاتتارى ومىرگە اسا قاۋىپتى بولىپ، جاس جىگىت وقيعا ورنىندا، قوسىمشا جەدەل قىزمەتتەر كەلگەنگە دەيىن كوز جۇمدى.