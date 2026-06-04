KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا ورمانعا قونعان ۇشاقتى قۇتقارۋشىلار تىكۇشاعى ەۆاكۋاتسيالادى

    الماتى. KAZINFORM - الماتى قالاسىنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتى ا ن-2 ۇشاعىن تاسىمالداۋ بويىنشا وپەراتسيانى جۇزەگە اسىردى.

    Алматыда орманға қонған ұшақты құтқарушылар тікұшағы эвакуациялады
    Фото: видеодан алынған скрин

    قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇرگەن اۋەجايىنان 10 شاقىرىم قاشىقتىقتاعى ورماندى اۋماققا ءماجبۇرلى تۇردە قونعان ۇشاق ءارى قاراي ۇشىپ كەلە الماعان. وعان كومەكتەسۋ ءۇشىن م ي-8 ا م ت تىكۇشاعى جۇمىلدىرىلدى.

    - ەكيپاجدىڭ جوعارى كاسىبيلىگى مەن ۇيلەسىمدى ءىس-قيمىلىنىڭ ارقاسىندا اۋە كەمەسى تىكۇشاقتىڭ سىرتقى اسپاسىنا كوتەرىلىپ، تۇرگەن اۋەجايىنا امان-ەسەن جەتكىزىلدى. وقيعا سالدارىنان قازا تاپقاندار مەن زارداپ شەككەندەر جوق،- دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ماڭعىستاۋ دالاسىندا ت ج م قۇتقارۋشىلارى ۇلى بريتانيادان كەلگەن تۋريستەرگە كومەك كورسەتتى.

     

    ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور