الماتىدا پوليتسيا كولىگىنە تاس لاقتىرعان ايەل ۇستالدى
الماتىدا پوليتسيانىڭ قىزمەتتىك كولىگىنە تاس لاقتىرعان ايەل ۇستالدى. وقيعا كۋاگەرلەردىڭ ۆيدەوسىنا ءتۇسىپ، كەيىن الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
بەينەجازبادا ەرەسەك ايەلدىڭ تۇراقتا تۇرعان پوليتسيا كولىگىنە قاراي تاس لاقتىرىپ جاتقانىن كورۋگە بولادى. وسى ارەكەتىنەن كەيىن ءتارتىپ ساقشىلارى ونى ۇستاعان. پوليتسەيلەردى كورگەن ايەل قاشۋعا تىرىسقانىمەن، الىسقا ۇزاي الماعان.
الماتى قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى قۇقىق بۇزۋشىنىڭ جەكە باسى انىقتالعانىن حابارلادى.
«ايەلدىڭ جەكە باسى انىقتالدى. ول ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى»، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆو.
پوليتسيا وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ايەلدىڭ ارەكەتى تۇسىنىكسىز بولعان. ونىڭ پسيحوەموتسيونالدىق جاعدايىن تەكسەرۋ ءۇشىن وقيعا ورنىنا جەدەل مەديتسينالىق جاردەم بريگاداسى شاقىرىلعان.