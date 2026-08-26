KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا پوليتسيا جانىندا ارانداتۋشىلىق بەينەجازبا تۇسىرگەن تۇرعىن ۇستالدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسيا كولىگىنىڭ سىرتىنان اق ۇنتاق كورسەتكەن ازامات ۇستالدى.

    Алматыда полиция жанында арандатушылық бейнежазба түсірген тұрғын ұсталды
    فوتو: ۆيدەودان سكرين

    ول پوليتسيا كولىگىنىڭ سىرتىنان اق ۇنتاق سالىنعان ورامانى كورسەتىپ، ارەكەتى كامەراعا تۇسىرىلگەن. سونداي-اق قوعامدىق ورىندا بالاعات سوزدەر ايتادى. بەينەجازبا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالاردا تارادى.

    اتالعان جاعداي الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ نازارىنا ىلىكتى. ءتارتىپ ساقشىلارى حايپ قۋىپ، پوليتسياعا قارسى ارانداتۋشىلىقپەن اينالىسقان ازامات ۇستالعانىن مالىمدەدى.

    - بەينەجازبا اۆتورىنىڭ جەكە باسى انىقتالدى. ول - بۇرىن سوتتالعان 43 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن. ەر ادام ۇستالىپ، مەدەۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. ىقتيمال ەسىرتكى قىلمىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

    ودان بولەك ەر ادام ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. اكىمشىلىك ماتەريالدار سوتقا جولدانعان. ەندى پوليتسەيلەر بەينەجازبادا كورسەتىلگەن زاتتىڭ شىعۋ تەگىن، قۇرامىن جانە مولشەرىن انىقتايدى.

    الماتى جاڭالىقتارى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور