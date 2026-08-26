الماتىدا پوليتسيا جانىندا ارانداتۋشىلىق بەينەجازبا تۇسىرگەن تۇرعىن ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا پوليتسيا كولىگىنىڭ سىرتىنان اق ۇنتاق كورسەتكەن ازامات ۇستالدى.
ول پوليتسيا كولىگىنىڭ سىرتىنان اق ۇنتاق سالىنعان ورامانى كورسەتىپ، ارەكەتى كامەراعا تۇسىرىلگەن. سونداي-اق قوعامدىق ورىندا بالاعات سوزدەر ايتادى. بەينەجازبا الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشالاردا تارادى.
اتالعان جاعداي الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ نازارىنا ىلىكتى. ءتارتىپ ساقشىلارى حايپ قۋىپ، پوليتسياعا قارسى ارانداتۋشىلىقپەن اينالىسقان ازامات ۇستالعانىن مالىمدەدى.
- بەينەجازبا اۆتورىنىڭ جەكە باسى انىقتالدى. ول - بۇرىن سوتتالعان 43 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن. ەر ادام ۇستالىپ، مەدەۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى. ىقتيمال ەسىرتكى قىلمىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ودان بولەك ەر ادام ۇساق بۇزاقىلىق جاساعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. اكىمشىلىك ماتەريالدار سوتقا جولدانعان. ەندى پوليتسەيلەر بەينەجازبادا كورسەتىلگەن زاتتىڭ شىعۋ تەگىن، قۇرامىن جانە مولشەرىن انىقتايدى.