الماتىدا مونشالارعا قاتىستى ەكولوگيالىق تالاپتار كۇشەيتىلمەك
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا اتموسفەرالىق اۋانى قورعاۋعا باعىتتالعان جاڭا ەكولوگيالىق تالاپتاردى ەنگىزۋ ماسەلەسى مونشا كەشەندەرىنىڭ يەلەرىمەن تالقىلاندى. كەزدەسۋگە قالاداعى بيزنەس وكىلدەرى، سونداي-اق سالا ماماندارى قاتىستى.
نەگىزگى نازار-ءۇشىنشى ساناتتاعى نىساندارعا قويىلاتىن ەكولوگيالىق ستاندارتتاردى ءتۇسىندىرۋ جانە ولاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ جولدارىنا اۋدارىلدى.
تالقىلاۋدا اتموسفەراعا تارايتىن زياندى شىعارىندىلاردى ازايتۋ، ەكولوگيالىق تازا وتىن تۇرلەرىنە كوشۋ، سونداي-اق سۇزگىلەۋ جانە تازارتۋ جۇيەلەرىن ورناتۋ سياقتى ناقتى تەحنيكالىق شەشىمدەر كوتەرىلدى. مونشا يەلەرى جاڭا تالاپتارعا بەيىمدەلۋ مەرزىمى، جابدىقتاردى جاڭارتۋ شىعىندارى جانە مەملەكەت تاراپىنان قولداۋ تەتىكتەرى جونىندە سۇراقتار قويدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ەكولوگيالىق نورمالار بىردەن ەمەس، كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى. بۇل بيزنەسكە بەيىمدەلۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، ءبىر مەزەتتە قالاداعى اۋا ساپاسىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان.
- ءبىز مۇنداي نىسانداردىڭ جۇمىس ەرەكشەلىگىن جاقسى تۇسىنەمىز جانە ولاردىڭ جاڭا تالاپتارعا بەيىمدەلۋ جولدارىن بىرلەسىپ ىزدەۋگە دايىنبىز،- دەدى Eco Almaty وكىلى.
جاڭا تالاپتار 2027-جىلدىڭ باسىنان باستاپ كۇشىنە ەنۋى جوسپارلانىپ وتىر. ولار الماتىداعى اۋا لاستانۋىن ازايتۋعا جانە ەكولوگيالىق قاۋىپسىز تەحنولوگيالاردى كەڭىنەن ەنگىزۋگە باعىتتالعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا مونشا جانە ساۋنا يەلەرىمەن پروفيلاكتيكالىق جۇمىس كۇشەيتىلەتىنىن حابارلاعانبىز.