الماتىدا تۇنگى ۋاقىتتا اتىس داۋسى ەستىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تۇنگى ۋاقىتتا وق اتىلعانعا ۇقساس دىبىستار ەستىلگەن.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تۋرالى حابارلاما «102» نومەرىنە كەلىپ تۇسكەن. وقيعا ورنىنا دەرەۋ پاترۋلدىك پوليتسيا ەكيپاجى جىبەرىلگەن.
- تەكسەرۋ بارىسىندا كۇدىك تۋدىرعان اۆتوكولىك توقتاتىلىپ، ونىڭ جۇكسالعىشىنان سىرتقى بەلگىلەرى بويىنشا تاپانشاعا ۇقساس زات جانە وعان ارنالعان وق-دارىلەر تابىلدى. كولىك يەسىنىڭ ايتۋىنشا، اتالعان قۇرىلعى بەلگى بەرۋ ماقساتىنداعى قۇرال بولىپ تابىلادى جانە قاڭعىباس جانۋارلاردى ۇركىتۋ ءۇشىن پايدالانىلعان، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.
سونداي-اق وقيعا ورنىنا جەدەل-تەرگەۋ توبى شاقىرىلىپ، تابىلعان زات پەن وق-دارىلەر تاركىلەنگەن. قازىرگى ۋاقىتتا ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋ تابىلدى.