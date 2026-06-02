KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا تۇنگى ۋاقىتتا اتىس داۋسى ەستىلدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا تۇنگى ۋاقىتتا وق اتىلعانعا ۇقساس دىبىستار ەستىلگەن.

    ا
    Фото: видеодан алынған скрин

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل تۋرالى حابارلاما «102» نومەرىنە كەلىپ تۇسكەن. وقيعا ورنىنا دەرەۋ پاترۋلدىك پوليتسيا ەكيپاجى جىبەرىلگەن.

    - تەكسەرۋ بارىسىندا كۇدىك تۋدىرعان اۆتوكولىك توقتاتىلىپ، ونىڭ جۇكسالعىشىنان سىرتقى بەلگىلەرى بويىنشا تاپانشاعا ۇقساس زات جانە وعان ارنالعان وق-دارىلەر تابىلدى. كولىك يەسىنىڭ ايتۋىنشا، اتالعان قۇرىلعى بەلگى بەرۋ ماقساتىنداعى قۇرال بولىپ تابىلادى جانە قاڭعىباس جانۋارلاردى ۇركىتۋ ءۇشىن پايدالانىلعان، - دەپ حابارلادى پوليتسيادان.

    سونداي-اق وقيعا ورنىنا جەدەل-تەرگەۋ توبى شاقىرىلىپ، تابىلعان زات پەن وق-دارىلەر تاركىلەنگەن. قازىرگى ۋاقىتتا ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندالدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋ تابىلدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور