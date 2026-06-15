KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا «مەدەۋ» سپورت كەشەنىنىڭ اۆتوتۇراعى جىل سوڭىنا دەيىن جابىلادى

    الماتى. KAZINFORM - «مەدەۋ» بيىك تاۋلى سپورت كەشەنىن قايتا جاڭعىرتۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا بيىلعى جىلدىڭ 16-ماۋسىمىنان جەلتوقسان ايىنا دەيىن كەشەنگە جاقىن ورنالاسقان اۆتوتۇراققا كىرۋ ۋاقىتشا شەكتەلەدى.

    ا
    Фото: parkmedeu.kz

    الماتىنىڭ قۇرىلىس باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، شەكتەۋ قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىنىڭ جۇرگىزىلۋىنە جانە نىسان اۋماعىنداعى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىنە بايلانىستى ەنگىزىلىپ وتىر.

    - ۋاقىتشا قولايسىزدىقتارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋلارىڭىزدى جانە قوزعالىس باعىتىن الدىن الا جوسپارلاۋلارىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق سوت «شىمبۇلاق» شاتقالىنا كولىك قۇرالدارىنىڭ كىرۋىنە شەكتەۋدى كونستيتۋتسيالىق ەمەس دەپ تانىعانىن حابارلاعانبىز.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور