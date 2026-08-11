الماتىدا سوعىلعان 40 تان استام پوليتسيا كولىگى اۋكسيونعا قويىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مەنشىگىندە بولعان 40 تان استام اۆتوكولىك ساۋداعا شىعارىلدى.
ەلەكتروندىق ساۋدا-ساتتىق پورتالىندا كورسەتىلگەن مالىمەتتەرگە سايكەس، ساتۋشى تاراپ - مەملەكەتتىك اكتيۆتەر باسقارماسى، ال بالانس ۇستاۋشى - قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى. اۋكسيونعا قويىلعان كولىكتەرىنىڭ اراسىندا Peugeot ،Kia ،Hyundai ،Mitsubishi ،Lada جانە SsangYong ماركالارى بار.
تىزىمدە بارلىعى 41 اۆتوكولىك ۇسىنىلعان. ونىڭ ىشىندە ەڭ كوپ كەزدەسەتىنى - Peugeot 301، بارلىعى 17 ماشينا ساۋداعا شىعارىلعان. لوتتار اراسىندا - 13Kia Cerato ،4 Mitsubishi Lancer ،3Lada-21214 ،2 Hyundai Elantra جانە 2 SsangYong Actyon Sports بار.
ساتۋ تۋرالى حابارلاندىرۋلاردا جاريالانعان فوتوسۋرەتتەرگە قاراعاندا اۆتوكولىكتەردىڭ ەداۋىر بولىگى اپاتتىق نەمەسە بۇزىلعان كۇيدە.
ولاردىڭ جاعدايىنا قاراپ كولىكتەردىڭ ءبىر بولىگى بۇرىن جول-كولىك وقيعاسىنا ۇشىرعانىن بولجاۋعا بولادى.
ساۋداعا قويىلعان Peugeot 301 كولىكتەرىنىڭ باستاپقى قۇنى 2,1-2,9 ميلليون تەڭگەگە ارالىعىندا بەلگىلەنگەن. 2017 -جىلى شىعارىلعان Lada-21214 كولىكتەرى 2 ميلليون تەڭگە شاماسىندا ساۋداعا قويىلعان.
ال Mitsubishi Lancer كولىكتەرىنىڭ باعاسى 2,65 ميلليون تەڭگەدەن باستالىپ، 4,1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
2017 -جىلعى ەكى Hyundai Elantra شامامەن 5,8- 5,95 ميلليون تەڭگەگە ساتىلىمعا قويىلعان.
اتالعان لوتتاردىڭ ىشىندەگى ەڭ جوعارى باعا - Kia Cerato اۆتوكولىگىنە تيەسىلى. ولاردىڭ اۋكتسيونى 6,8 ميلليون مەن 8,1 ميلليون تەڭگە ارالىعىندا باستالادى.
ساتىلىمعا شىعارىلعان اۆتوكولىكتەردىڭ ءبىر بولىگى بويىنشا ساۋدا 2026 -جىلدىڭ 12-تامىزىندا باستالۋى ءتيىس.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا 1,2 ميلليارد تەڭگەگە باعالانعان كيىك ءمۇيىزى ساتىلىمعا شىعارىلدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان