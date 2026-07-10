الماتىدا ۇستىنە اعاش قۇلاعان 19 جاستاعى قىز قايتىس بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا باۋم توعايىندا ۇستىنە قۋراعان اعاش قۇلاپ، اۋىر جاراقات العان 19 جاستاعى قىز كوز جۇمدى.
4-قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانانىڭ دارىگەرلەرى ونىڭ ءومىرى ءۇشىن ەكى اپتا بويى كۇرەستى، الايدا ناۋقاستى قۇتقارىپ قالا المادى.
اۋرۋحانانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جابىرلەنۋشىنىڭ 27-ماۋسىمدا اۋرۋحاناعا وتە اۋىر جاعدايدا تۇسكەنىن حابارلادى. جاعدايىنىڭ اۋىرلىعىنا بايلانىستى ول انەستەزيولوگيا، رەانيماتسيا جانە قارقىندى تەراپيا بولىمدەرىندە ەمدەلدى.
دارىگەرلەر ونىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن بارلىق مۇمكىن شارالاردى قولدانىپ، تاۋلىك بويى باقىلاۋدا بولدى.
- دياگنوستيكالىق جانە ەمدەۋ شارالارىنىڭ تولىق كەشەنىنە قاراماستان، ناۋقاستىڭ جۇرەگى 14-كۇنى توقتاپ قالدى. رەانيماتسيالىق شارالارعا قاراماستان، بيولوگيالىق ءولىم تىركەلدى، - دەپ تۇسىنىكتەمە بەردى اۋرۋحانا.
اۋرۋحانا ۇجىمى مارقۇمنىڭ وتباسى مەن دوستارىنا كوڭىل ايتتى.
وقيعا 27-ماۋسىمدا ساعات 15:00 شاماسىندا بولعان ەدى. قىز وتباسىمەن بىرگە باۋم توعايى ارقىلى سەرۋەندەپ جۇرگەندە، كەنەتتەن ۇلكەن قۋراعان اعاش ونىڭ ۇستىنە قۇلاعان. سودان قىز اۋىر جاراقات الدى. باس سۇيەگى جانشىلىپ، سان سۇيەگى سىنعان، اياقتىڭ اشىق سىنىعى جانە باسقا دا كوپتەگەن جاراقات الدى.
الماتى اكىمدىگى بۇعان دەيىن وقيعا بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعانىن، ونىڭ بارىسىندا وقيعاعا قۇقىقتىق باعا بەرىلەتىنىن حابارلاعان بولاتىن. قالا اكىمشىلىگى سونىمەن قاتار باۋم توعايىندا اعاشتاردىڭ قۇلاۋ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتۋ بەلگىلەرى ورناتىلعانىن اتاپ ءوتتى.