الماتىدا سالىنىپ جاتقان زاماناۋي ستاديوننىڭ بولاشاقتاعى كورىنىسى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىن دامىتۋ ورتالىعى جاڭا ستاديوننىڭ بولاشاقتاعى كورىنىسىن جاريالادى.
بۇل 45 مىڭ جانكۇيەرگە ارنالعان ستاديون بولماق. ارەنا ۋەفا تالاپتارىنا ساي سالىنىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماتچتاردى قابىلداماق.
جوبا جۇزەگە اساتىن اۋماقتىڭ كولەمى - شامامەن 32 گەكتار. قۇرىلىس جۇمىستارىن 2028-جىلعى ناۋرىزدا اياقتاۋ جوسپارلانعان. ول قۇلجا جانە تالعار تاسجولدارى بويىندا ورنالاسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نىسان اۋماعىندا قۇرىلىس جۇمىستارى باستالعانى حابارلاندى.