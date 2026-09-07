KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا سالىنىپ جاتقان زاماناۋي ستاديوننىڭ بولاشاقتاعى كورىنىسى جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىن دامىتۋ ورتالىعى جاڭا ستاديوننىڭ بولاشاقتاعى كورىنىسىن جاريالادى.

    ا
    Фото: Видео кадры

    بۇل 45 مىڭ جانكۇيەرگە ارنالعان ستاديون بولماق. ارەنا ۋەفا تالاپتارىنا ساي سالىنىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماتچتاردى قابىلداماق.

    جوبا جۇزەگە اساتىن اۋماقتىڭ كولەمى - شامامەن 32 گەكتار. قۇرىلىس جۇمىستارىن 2028-جىلعى ناۋرىزدا اياقتاۋ جوسپارلانعان. ول قۇلجا جانە تالعار تاسجولدارى بويىندا ورنالاسادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن نىسان اۋماعىندا قۇرىلىس جۇمىستارى باستالعانى حابارلاندى.

    سپورت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور