KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا دەنساۋلىعى ناشارلاعان اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسى جول ۇستىندە مەرت بولدى

    الماتى. KAZINFORM - جەتىسۋ اۋدانىندا اۆتوبۋس جول-كولىك وقيعاسىنا ۇشىرادى.

    Алматыда денсаулығы нашарлаған автобус жүргізушісі жол үстінде мерт болды
    Фото: Видеодан алынған скрин

    الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە،  131-باعىتتاعى اۆتوبۋس جانگەلدين كوشەسىمەن وڭتۇستىك باعىتتا كەلە جاتىپ، Mercedes جانە Toyota ماركالى اۆتوكولىكتەرىمەن سوقتىعىسقان.

    - باستاپقى دەرەكتەر بويىنشا قوزعالىس بارىسىندا اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسىنىڭ دەنساۋلىعى كۇرت ناشارلاپ، سالدارىنان ول كولىك قۇرالىن باسقارۋدى تولىق باقىلاۋدا ۇستاي الماعان. وكىنىشكە وراي، جۇرگىزۋشى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، - دەپ حابارلادى.

    پوليتسيا اتالعان دەرەك بويىنشا ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندادى. وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى تەكسەرىلىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، استانادا اۆتوبۋس لوكوماتيۆپەن سوقتىعىستى.

    قوعام وقيعا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور