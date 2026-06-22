الماتىدا دەنساۋلىعى ناشارلاعان اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسى جول ۇستىندە مەرت بولدى
الماتى. KAZINFORM - جەتىسۋ اۋدانىندا اۆتوبۋس جول-كولىك وقيعاسىنا ۇشىرادى.
الماتى قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 131-باعىتتاعى اۆتوبۋس جانگەلدين كوشەسىمەن وڭتۇستىك باعىتتا كەلە جاتىپ، Mercedes جانە Toyota ماركالى اۆتوكولىكتەرىمەن سوقتىعىسقان.
- باستاپقى دەرەكتەر بويىنشا قوزعالىس بارىسىندا اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىسىنىڭ دەنساۋلىعى كۇرت ناشارلاپ، سالدارىنان ول كولىك قۇرالىن باسقارۋدى تولىق باقىلاۋدا ۇستاي الماعان. وكىنىشكە وراي، جۇرگىزۋشى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى، - دەپ حابارلادى.
پوليتسيا اتالعان دەرەك بويىنشا ءتيىستى ساراپتامالار تاعايىندادى. وقيعانىڭ ءمان-جايى مەن سەبەپتەرى تەكسەرىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، استانادا اۆتوبۋس لوكوماتيۆپەن سوقتىعىستى.