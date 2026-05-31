الماتىدان ەۋروپاعا جاڭا اۋە رەيسى اشىلدى
الماتى. KAZINFORM - بۇگىن، 31-مامىردان الماتىلىقتار پولشا استاناسى ۆارشاۆا قالاسىنا تىكەلەي ۇشا الادى.
الماتى - ۆارشاۆا باعىتى بويىنشا جاڭا رەيستى پولشانىڭ ۇلتتىق اۋە تاسىمالداۋشىسى LOT Polish Airlines ىسكە قوسادى. اۋە رەيستەرى زاماناۋي Boeing 737 MAX ۇشاقتارىمەن اپتاسىنا ءتورت رەت ورىندالادى.
- حالىقارالىق اۋە قاتىناسىن دامىتۋ الماتى ءۇشىن باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. اۋە باعىتتارىنىڭ كەڭەيۋى تۋريستەر سانىنىڭ ارتۋىنا، حالىقارالىق بايلانىستىڭ نىعايۋىنا جانە قالانىڭ ورتالىق ازياداعى ساياحات پەن بيزنەسكە ەڭ تارتىمدى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى يميدجىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى، - دەپ حابارلادى الماتى اكىمدىگى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يزمير مەن الماتى اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلاتىنىن جازعانبىز.