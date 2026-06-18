الماتىدا قوعامدىق كولىك قوزعالىسىن جەدەلدەتۋ ءۇشىن ارنايى جولاق اشىلادى
الماتى. قازاقپارات – 20-ماۋسىمنان باستاپ ساين كوشەسىنىڭ رىسقۇلوۆ داڭعىلىنان مۇستافين كوشەسىنە دەيىنگى بولىگىندە پيلوتتىق رەجيمدە قوعامدىق كولىكتىڭ ارنايى جولاعى جۇمىس ىستەي باستايدى.
الماتىنىڭ جول قوزعالىسى جانە جولاۋشىلار كولىگىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوبانى ىسكە قوسۋ اياسىندا جول قىزمەتتەرى ارنايى سارى ءتۇستى جولاقتاردى سىزۋ جانە ءتيىستى جول بەلگىلەرىن ورناتۋ جۇمىسىن باستاپ كەتتى. بارلىق جۇمىستى 19-ماۋسىمعا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
باسقارما وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، ارنايى جولاقتى ەنگىزۋدىڭ ماقساتى - قوعامدىق كولىك قوزعالىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، جول قوزعالىسىن رەتتەۋ جانە قالانىڭ ەڭ قارقىندى كولىك دالىزدەرىنىڭ بىرىندە قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ.
- جاڭا قوزعالىس سحەماسى اۆتوبۋستاردىڭ تۇراقتى ءارى بولجامدى قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋگە، جالپى كولىك اعىنىنداعى كىدىرىستى ازايتۋعا جانە مارشرۋتتاردىڭ قوزعالىس كەستەسىنىڭ ساقتالۋىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پيلوتتىق رەجيم قابىلدانعان شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋعا جانە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ وزگەرىسكە كەزەڭ- كەزەڭىمەن بەيىمدەلۋىنە جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۆەدومستۆو وسىعان بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەردەن جول بەلگىلەرى مەن جول تاڭبالارىنا مۇقيات نازار اۋدارىپ، باعىتىن الدىن الا جوسپارلاۋدى ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا اۆتوبۋستار ساين كوشەسىنىڭ ۇزارتىلعان بولىگىمەن جۇرە باستاعانىن جازعانبىز.