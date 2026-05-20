الماتىدا قۇربان شالاتىن 12 ورىن بەلگىلەندى
الماتى. KAZINFORM - بيىل 27، 28 مەن 29-مامىرعا سايكەس كەلەتىن قۇربان ايت كۇندەرى الماتىدا قۇربان شالاتىن 12 ارنايى ورىن بولادى.
الماتى قالاسىنىڭ باس يمامى تولەبي وسپاننىڭ ايتۋىنشا، قالانىڭ بارلىق 56 مەشىتىندە 27-مامىر كۇنى ساعات 06:00 دە ايت نامازى وقىلادى. سونداي-اق بىرنەشە اۋداندا مالدى قۇرباندىققا شالاتىن ورىندار بەلگىلەندى. وندا مەشىت قىزمەتكەرلەرى جۇمىس ىستەپ، قۇربان شالۋ ءراسىمىنىڭ ءدىن تالابىنا ساي ورىندالۋىن قاداعالايدى.
قۇربان شالۋعا ارنالعان ورىندار
الاتاۋ اۋدانى:
• «مىرزاحمەت» مەشىتى - قاراسۋ شاعىناۋدانى، سولتۇستىك اينالما كوشەسى، 15؛
• «العاباس» مەشىتى - العاباس شاعىناۋدانى، اقبوپە كوشەسى، 6؛
• «ءال-ءازيم» مەشىتى - ازات كوشەسى، 20ا؛
• «نۇر» مەشىتى - ۇيعىر كوشەسى، 16/1.
بوستاندىق اۋدانى:
• «باقىتكەلدى» مەشىتى - حان-ءتاڭىرى شاعىناۋدانى، دۋلاتي كوشەسى، 27/11.
مەدەۋ اۋدانى:
• «ومار يبن ءال-حاتتاب» مەشىتى - جۋكوۆ كوشەسى، 136ا؛
• «امانقۇل اتا» مەشىتى - ت. بيگەلدينوۆ كوشەسى، 5؛
• «فاتيما» مەشىتى - مالايا كوشەسى، 14؛
• «رايىمبەك باتىر» مەشىتى - دۋمان-1-شاعىناۋدانى، حان ءتاڭىرى كوشەسى، 15؛
• «ارافات» مەشىتى - يبراگيموۆ كوشەسى، 5ا.
ناۋرىزباي اۋدانى:
• «قالقامان-2» مەشىتى - قالقامان-2 شاعىناۋدانى، اسپاندياروۆ كوشەسى، 84.
تۇركسىب اۋدانى:
• «قايرات» مەشىتى - قايرات شاعىناۋدانى، سارىمولدايەۆ كوشەسى، 22.
سونىمەن قاتار الماتىدا تۇرعىنداردىڭ قاشىقتان قۇربان شالۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن qurban.muftyat.kz ونلاين قىزمەتى قايتا ىسكە قوسىلدى. پلاتفورما ارقىلى مۇقتاج وتباسىلارعا ەت تاراتۋعا ءوتىنىش تە قابىلدانادى. قالانىڭ بارلىق 56 مەشىتىندە ەت قابىلدايتىن، ەت تاراتاتىن پۋنكتتەر جۇمىس ىستەيدى.
ەسكە سالايىق، باس ءمۇفتي كاسىپكەرلەردى قۇربان ايت قارساڭىندا مال باعاسىن كوتەرمەۋگە شاقىردى.