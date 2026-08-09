الماتىدا قازاقستان - قىتاي جەر سىلكىنىسىن زەرتتەۋ ورتالىعى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا بولاشاق قازاقستان- قىتاي بىرلەسكەن جەر سىلكىنىسىن زەرتتەۋ ورتالىعى عيماراتىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى حابارلادى.
ءىس- شاراعا توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى، گەنەرال- لەيتەنانت شىڭعىس ءارىنوۆ، الماتى قالاسىنىڭ اكىمى دارحان ساتىبالدى، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ الماتىداعى باس كونسۋلى سۋ فانتسيۋ، ق ح ر جەر سىلكىنىستەرى جونىندەگى اكىمشىلىگىنىڭ گەوفيزيكا ينستيتۋتىنىڭ وكىلدەرى، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، عىلىمي قوعامداستىقتىڭ وكىلدەرى جانە شاقىرىلعان قوناقتار قاتىستى.
عيماراتتىڭ اشىلۋى سەيسميكالىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭىنە اينالدى.
قازاقستان تاراپى بولاشاق بىرلەسكەن ورتالىقتىڭ جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى قۇردى. ەكىجاقتى عىلىمي ءوزارا ءىس-قيمىلدى جۇيەلى تۇردە دامىتۋ ماقساتىندا قازاقستان-قىتاي بىرلەسكەن جەر سىلكىنىستەرىن زەرتتەۋ ورتالىعىن قۇرۋ تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە قول قويىلعانعا دەيىن ۇلتتىق سەيسمولوگيالىق باقىلاۋلار مەن زەرتتەۋلەر عىلىمي ورتالىعىنىڭ قۇرىلىمىندا ءۇش مامانداندىرىلعان زەرتحانانى قامتيتىن جەر سىلكىنىسىن زەرتتەۋ ورتالىعى قۇرىلدى.
اتالعان زەرتحانالاردىڭ فۋنكتسيونالدىق باعىتى بولاشاق بىرلەسكەن ورتالىقتىڭ جوسپارلانعان جۇمىس مودەلىنە سايكەس كەلەدى. بۇل قازىرگى كەزەڭنىڭ وزىندە بىرلەسكەن عىلىمي زەرتتەۋلەردى باستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسى ماقساتتا قازاقستان مەن قىتايدىڭ عىلىمي ۇيىمدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ «ۇلتتىق سەيسمولوگيالىق باقىلاۋلار مەن زەرتتەۋلەر عىلىمي ورتالىعى» ج ش س مەن ق ح ر جەر سىلكىنىستەرى جونىندەگى اكىمشىلىگىنىڭ گەوفيزيكا ينستيتۋتى اراسىندا گەوفيزيكا جانە سەيسمولوگيا سالاسىنداعى عىلىمي- تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
بىرلەسكەن جوبانى ىسكە اسىرۋ قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى عىلىمي ءوزارا ءىس- قيمىلدىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى سەيسميكالىق بەلسەندىلىكتى مونيتورينگىلەۋ مەن بولجاۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرىن دامىتۋعا، سونداي-اق ەكى ەلدىڭ سەيسميكالىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسادى دەپ جوسپارلانعان.
جاپونيانىڭ حونسيۋ ارالىنىڭ جاعالاۋىندا 5,4 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولعانىن جازعان ەدىك.