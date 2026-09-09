الماتىدا قايرات ساتىبالدى ۇلىنا تيەسىلى بولعان قوناق ءۇي ساتىلىمعا شىعارىلدى
استانا. قازاقپارات - الماتىدا بۇعان دەيىن قايرات ساتىبالدى ۇلىنا تيەسىلى بولعان Double Tree by Hilton قوناق ءۇي كەشەنى ساتىلىمعا شىعارىلدى. نىساننىڭ باستاپقى قۇنى - 12,7 ميلليارد تەڭگە.
نىساندى ساتقالى جاتقان مەكەمە - الماتى قالاسىنىڭ مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ دەپارتامەنتى.
لوت سيپاتتاماسىندا قوناق ءۇي كەشەنىنىڭ جالپى اۋدانى 16196,4 شارشى مەتر بولاتىنى جانە ول دوسمۇحامەدوۆ كوشەسى، 115 مەكەنجايىندا ورنالاسقانى ايتىلعان.
نىسان 0,2581 گەكتار جەردە ورنالاسقان. جەر ۋچاسكەسى جەكەشەلەندىرۋ نىسانىنىڭ قۇرامىنا كىرمەيتىنى جانە ونىڭ باعالاۋ قۇنىنا ەنگىزىلمەگەنى، الايدا زاڭناماعا سايكەس ساتىپ الۋشىعا وتەتىنى ايتىلعان.
قوناق ءۇيدىڭ باستاپقى باعاسى - 12759410000 تەڭگە، اۋكسيون باعانى كوتەرۋ ءادىسى بويىنشا وتەدى. ساۋدا-ساتتىق 25-قىركۇيەكتە باستالادى.
ايتا كەتەيىك، DoubleTree by Hilton قوناق ءۇيى قايرات ساتىبالدى ۇلىنىڭ اكتيۆتەرىمەن بايلانىستىرىلادى. بۇعان دەيىن الماتى قالالىق مەملەكەتتىك مۇلىك دەپارتامەنتى قوناق ءۇي 2023-جىلعى 18-قىركۇيەكتە قايرات ساتىبالدى ۇلى مەن ۆەدومستۆو اراسىندا جاسالعان سىيعا تارتۋ شارتى اياسىندا مەملەكەت مەنشىگىنە وتكەنىن حابارلاعان بولاتىن.