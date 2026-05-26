الماتىدا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋ تابىلدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان اتىس قارۋى جاسىرىلعان ورىن انىقتالدى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا الاتاۋ اۋدانىنداعى جەكە ۇيلەردىڭ بىرىنە جاقىن اۋماقتان قارۋ ساقتالعان جاسىرىن قويما تابىلدى.
- جاسىرىن ورىندا بۇرىن قارۋ-جاراق دۇكەنىنەن قولدى بولعان ەكى قوس ۇڭعىلى مىلتىق ساقتالعانى بەلگىلى بولدى. تاركىلەنگەن قارۋلار سوت-بالليستيكالىق ساراپتاماعا جولداندى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
پوليتسيا اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
جالپى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى 900 دەن استام قارۋ تاركىلەندى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىدا پنيەۆماتيكالىق قارۋ مەن پىشاقتاردى جەلىدە ساتقاندار انىقتالدى.