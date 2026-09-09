الماتىدا قالا كۇنى قالاي اتاپ وتىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قالا كۇنىنە وراي 19-20-قىركۇيەكتە ءتۇرلى فورماتتاعى مادەني، سپورتتىق جانە ويىن-ساۋىق شارالارى وتەدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، نەگىزگى ءىس-شارالار استانا، اباي الاڭىندا، پانفيلوۆ جانە جىبەك جولى جاياۋ جۇرگىنشىلەر كوشەلەرىندە، «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترى الاڭىندا وتەدى.
مەرەكەلىك باعدارلاما قالانىڭ بارلىق اۋدانىن قامتىپ، 8 اۋداندا دا مەرەكەلىك الاڭدار مەن اۋداندىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
قىركۇيەك ايى بويى الماتىدا قالا كۇنى اياسىندا 300 گە جۋىق مادەني، سپورتتىق، ويىن-ساۋىق جانە وزگە دە مەرەكەلىك ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان.
اباي الاڭى
19-20قىركۇيەكتە اباي الاڭىندا قالا كۇنىنە ارنالعان اۋقىمدى «Otbasy Fest» مەرەكەلىك باعدارلاماسى وتەدى.
سونىمەن قاتار بىرنەشە تاقىرىپتىق ايماق جۇمىس ىستەيدى. اتاپ ايتقاندا، «الما ايماعى»، «شەبەرلەر قالاشىعى»، بالالار ايماعى، «AI ROBOT ZONE»، كرافتويىندار ايماعى جانە فۋد-كورت قاراستىرىلعان.
19-قىركۇيەك
11:00-12:00 - «الماتى قالاسىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى» اتاعىن تابىستاۋ ءراسىمى.
12:00-13.30 - «سازگەن سازى» فولكلورلى-ەتنوگرافيالىق ءانسامبلىنىڭ «الماتىم جۇرەگىمدە» كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
13:30-15:00 - قازاق مەملەكەتتىك سيركىنىڭ باعدارلاماسى.
15:00-16:00 - «ASU» فولكلورلىق ەتنوگرافيالىق ۇجىمىنىڭ «الماتى اۋەنى» كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
16:00-17:50 - «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ «ارۋ قالا - الماتى» كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
18:00-18:30 - DJ باعدارلاماسى
18:30-19:00 - Ratovich كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
19.15-21:30 - «Best of NE PROSTO ORCHESTRA» كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
20-قىركۇيەك
12:00-13:00 - مەدەۋ اۋدانى اكىمدىگىنىڭ «الماتى، مەنىڭ الماتىم» كونسەرتتىك باعدارلاماسى
13:00-14:00 - «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ «ءان تەربەگەن الماتى» كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
14:00-15:00 - DJ باعدارلاماسى
15:00-17:00 - مەملەكەتتىك اكادەميالىق قۋىرشاق تەاترىنىڭ «جىرلايدى الماتى» كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
17:00-18.00 - ا. ءاشىموۆ تەاترىنىڭ «الماتى - ماحابباتىم» مۋزىكالىق سپەكتاكلى.
18:00 -19:00 - DJ باعدارلاماسى
19:00-19:40 - «D Billions» مۋزىكالىق باعدارلاماسى.
19:50-22:00 - الماتى اۋەندەرى سوليستەرىنىڭ «ءان قاناتىم - الماتى» كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
استانا الاڭى
19-قىركۇيەك
11:00-17:00 - مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما. جۇرگىزۋشىلەر: ديدار كادەن، شاپاعات ەرعازينا.
18:00-22:00 - «Almaty Vibes» مۋزىكالىق فەستيۆالى. جۇرگىزۋشىلەر: Dake ZZ، انارا باتىرحان.
20-قىركۇيەك
18:00-22:30 - «Almaty Zhuldyzy» مۋزىكالىق فەستيۆالى. جۇرگىزۋشىلەر: عالىمجان كەڭشىلىك، بالاۋسا ەرعالينا.
ساحنادا: ازامات تورەحان، Amalyat ،RAY، جاسۇلان كوپبەرگەن، دانا كەنتاي، Baxa SM، ەركەش حاسەن، Kesh You توبى، ILHAN، ايجان نۇرماعامبەتوۆا، دوس-مۇقاسان ءانسامبلى، روزا رىمبايەۆا، ياللا توبى. كەش حەدلاينەرى DJ IMANBEK.
پانفيلوۆ جۇرگىنشىلەر كوشەسى
19-20-قىركۇيەك كۇندەرى پانفيلوۆ الاڭىندا بالالار ايماعى، بالالار ەتنوايماعى، ەكوايماق، كينوايماق، Digital ايماق، سپورت ايماعى جانە Food Court ايماعى جۇمىس ىستەيدى.
سونىمەن قاتار پانفيلوۆ الاڭىندا«Alma Qala Fest» فەستيۆالى ەكى كۇن قاتارىنان ۇيىمداستىرىلادى. فەستيۆال اياسىندا 200 توننادان استام اپورت الماسى ساتىلادى.
19-قىركۇيەك
11:00-18:00 - مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما (ت. جۇرگەنوۆ اتىنداعى اكادەميا الاڭى).
20-قىركۇيەك
11:00-18:00 - مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما (ت. جۇرگەنوۆ اتىنداعى اكادەميا الاڭى).
جىبەك جولى جاياۋ جۇرگىنشىلەر كوشەسى
19-قىركۇيەك
12:00-18:00 - مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما.
20-قىركۇيەك
12:00-18:00 - مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما.
سونىمەن قاتار 19-20-قىركۇيەك كۇندەرى جىبەك جولى الاڭىندا ءداستۇرلى «Kitap Fest» كىتاپ فەستيۆالى ۇيىمداستىرىلادى. فەستيۆال اياسىندا 50 دەن استام باسپا ءۇيى مەن كىتاپ دۇكەنى قاتىسىپ، وزدەرىنىڭ كىتاپ ونىمدەرىن ۇسىنادى.
«الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترى الاڭى
12-قىركۇيەك
18:00-19:30 - «ءان الماتى» مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما.
19-قىركۇيەك
19:00 - «ءان مەن كۇيدىڭ بەسىگى» اتتى مەرەكەلىك كونسەرت.
20-قىركۇيەك
19:00-20:30 - «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترىنىڭ «الماتىعا ماحابباتپەن» مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
الاتاۋ اۋدانى
20-قىركۇيەك ساعات 17:00-19:00 ارالىعىندا الاتاۋ ءداستۇرلى ونەر تەاترى الدىنداعى الاڭدا قازاقستاندىق ەسترادا جۇلدىزدارى قاتىساتىن الاتاۋ اۋدانىنىڭ مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاماسى.
المالى اۋدانى
19-قىركۇيەك ساعات 14:00 - قالا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت (سايران كولىنىڭ شىعىس جاعالاۋى). ءىس-شارا باعدارلاماسىندا: كونسەرتتىك- ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى، سپورتتىق ايماق جۇمىسى، قولونەرشىلەر كورمەسى، فۋد-زونا جانە بالالار ايماعى قاراستىرىلعان.
اۋەزوۆ اۋدانى
19-20-قىركۇيەك كۇندەرى شالياپين كوشەسى، 22 مەكەنجايىندا، ن. ساتس اتىنداعى تەاتردىڭ ورتالىق كىرەبەرىسى الدىنداعى الاڭدا الماتى كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك ءىس-شارالار وتەدى.
19-قىركۇيەكتە ساعات 12:00 دەن 20:00 گە دەيىن بالالارعا ارنالعان «ءتاتتى الما» شىعارماشىلىق بايقاۋى، «i Love Almaty» مەرەكەلىك اۋداندىق كونسەرتى جانە «Jas Vibe» جاستار شىعارماشىلىق كونسەرتى ۇيىمداستىرىلادى.
20-قىركۇيەكتە ساعات 12:00 دەن 17:00 گە دەيىن «ساعىندىم الماتىمدى» رەترو-كونسەرتى جانە «جاساي بەر، اسەم قالا - الماتىم!» اتتى مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما وتەدى.
بوستاندىق اۋدانى
19-قىركۇيەكتە ساعات 11:00 دەن 20:00 گە دەيىنال-فارابي داڭعىلى مەن دۋلاتي كوشەسىنىڭ قيىلىسىنداعى Flow Park اۋماعىندا قالا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك ءىس-شارالار وتەدى. باعدارلامادا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار، بالالار سۋرەتتەرىنىڭ كورمەسى، «JasFest» جارمەڭكەسى، «سامعاۋ» ورتالىعىنىڭ دارىندى تاربيەلەنۋشىلەرىنىڭ ونەر كورسەتۋى، ارتيستەردىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرت، DJ- سەتتەر جانە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا ارنالعان وزگە دە ويىن-ساۋىق شارالارى بار.
جەتىسۋ اۋدانى
19-قىركۇيەك كۇنى ساعات 09:00 دەن 17:00 گە دەيىن وماروۆ كوشەسى، 10ا مەكەنجايىندا ورنالاسقان الماتى يپپودرومىندا اۋقىمدى مەرەكەلىك ءىس- شارا وتەدى.
باعدارلامادا ات جارىسى، قازاقستاندىق ەسترادا ونەرپازدارىنىڭ كونسەرتى، مەرەكەلىك ساۋدا، قولونەرشىلەر شەبەرلەرىنىڭ جارمەڭكەسى، ۇلتتىق ويىندار مەن سپورتتىق سايىستار، ەتنوونەر ۇجىمدارىنىڭ ونەر كورسەتۋى، سونداي-اق «قالا كۇنى» جانە «ۇلى دالا ويىندارى» تاقىرىپتىق فوتوايماقتار قاراستىرىلعان.
ءىس-شارا اياسىندا «ۇلى دالا ويىندارىنىڭ» اشىلۋ ءراسىمى ءوتىپ، كوكپار، قۇنان بايگە، جامبى اتۋ، تەڭگە ءىلۋ، اۋدارىسپاق، الامان بايگە جانە باسقا دا ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار ۇيىمداستىرىلادى.
20-قىركۇيەك كۇنى ساعات 16:00 دە گۇلدەر پاركىندە قالا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما، 17.00 دە كينوكەش ۇيىمداستىرىلادى. تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنا مادەني-ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى ۇسىنىلىپ، مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى.
مەدەۋ اۋدانى
12-قىركۇيەك ساعات 09:00 - «تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق ەكولوگيالىق اكسياسى.
15-قىركۇيەك، ساعات 09:00 - 7- 11-سىنىپ وقۋشىلارى اراسىندا مەدەۋ اۋدانى اكىمىنىڭ كۋبوگى ءۇشىن فۋتبولدان جارىس. وتەتىن ورنى - تسسكا.
17-قىركۇيەك، ساعات 11:00 - الماتى قالاسى كۇنى قارساڭىندا دۇنيەگە كەلگەن سابيلەردىڭ انالارىن قۇتتىقتاۋ ءىس-شاراسى. وتەتىن ورنى - 2-پەرزەنتحانا.
19-قىركۇيەك، ساعات 09:00 - اۋدان وقۋشىلارى اراسىندا وتكەن «مەنىڭ الماتىم» قولدانبالى ونەر بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى. وتەتىن ورنى: پۋشكين اللەياسى
19-قىركۇيەك، ساعات 11:00 - «گۇلدەنگەن الماتى!» مەرەكەلىك كونسەرتى. وتەتىن ورنى - ماقاتايەۆ جانە پۋشكين كوشەلەرىنىڭ قيىلىسى.
19-قىركۇيەك، ساعات 18:00 دەن كەيىن - تەررەنكۋر اۋماعىندا اشىق اسپان استىندا 2-3 فيلم كورسەتىلىمى.
ناۋرىزباي اۋدانى
18-20-قىركۇيەك، ساعات - «Alma-Fest Circus» اتتى قازاق مەملەكەتتىك سيركىنىڭ كوشپەلى شاپيتو سيرك باعدارلاماسى (221-ج ب ب م الاڭى).
19-قىركۇيەك، ساعات - «الماتى - مەنىڭ جۇرەگىمدە» اتتى مەرەكەلىك كونسەرت (221-ج ب ب م الاڭى).
19-20-قىركۇيەك، ساعات - كينوكەش (شۇعىلا 347، امفيتەاتر الاڭى).
19-قىركۇيەك، ساعات - «الماتىنىڭ الماسى-اي!» اتتى المادان جاسالعان ءتۇرلى شىعارماشىلىق فورمالار كورمەسى (شۇعىلا 347، امفيتەاتر الاڭى).
تۇركسىب اۋدانى
19-قىركۇيەك، ساعات 11:00-16:00 ارالىعىندا س. سەيفۋللين اتىنداعى ساياباقتا (شولوحوۆ كوشەسى مەن شەرباكوۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسى) قالا كۇنىنە ارنالعان اۋداندىق مەرەكەلىك ءىس-شارا وتەدى.
20-قىركۇيەك - ساۋرانبايەۆ كوشەسىندەگى جۇرگىنشىلەر ايماعىندا ينتەراكتيۆتى باعدارلاما ۇيىمداستىرىلىپ، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا الما ۇسىنىلادى. سونداي-اق كاراوكە مەن اشىق اسپان استىنداعى كينو كورسەتىلىمى وتەدى.
ونىمەن قوسا قالا كۇنىنە وراي قالا مۋزەيلەرىندە ءتۇرلى تاقىرىپتىق كورمەلەر، تەاترلارىندا جاڭا قويىلىمداردىڭ پرەمەراسى مەن سپەكتاكلدەر، سيركتىك باعدارلامالار بولادى.
ال مادەني جانە ءبىلىم مەكەمەلەرىندە مەرەكەگە وراي ۇيىمداستىرىلعان بايقاۋلار، ەكولوگيالىق اكسيالار، قايىرىمدىلىق اكسيالار جانە سپورتتىق ءىس-شارالار وتەدى.
ەسكە سالايىق، الماتىدا قالا كۇنىنە 3D شوۋ ۇيىمداستىرۋعا 200 ميلليون تەڭگە جۇمسالاتىنىن جازعانبىز.