الماتىدا قانشا سەيسميكالىق ستانسيا جۇمىس ىستەپ تۇر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا جويقىن جەر سىلكىنىسى تۋرالى حالىقتى ەرتە اۆتوماتتى تۇردە ەسكەرتۋ جۇيەسىن دامىتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
الماتى قالاسىنىڭ جۇمىلدىرۋ دايىندىعى، اۋماقتىق جانە ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە 40 نىساننىڭ بارلىعىنىڭ ورنالاسۋى ايقىندالىپ، ولاردىڭ 35-ىندە سەيسميكالىق ستانسيالار سالىنعان. ستانسيالاردى ورنالاستىرۋ ورىندارى گەولوگيالىق، گەوفيزيكالىق جانە سەيسميكالىق جاعدايلار ەسكەرىلە وتىرىپ بەلگىلەنگەن. سونىمەن قاتار نىسانداردى تۇراقتى جەر پايدالانۋ قۇقىعىمەن ورنالاستىرۋ ءۇشىن جەر ۋچاسكەلەرىن راسىمدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
جاڭا ستانسيالار قولدانىستاعى سەيسميكالىق باقىلاۋ جەلىسىنە قوسىلادى. بۇل جەر سىلكىنىستەرىن باقىلاۋ اۋقىمىن كەڭەيتىپ، كۇشتى سەيسميكالىق وقيعالار تۋرالى اقپاراتتى جەدەل الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ودان بولەك 2025 -جىلدان بەرى جەر سىلكىنىسىن ەرتە انىقتاۋعا ارنالعان 70 اۆتوماتتاندىرىلعان ستانسيانى ورناتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا الماتى قالاسىن قورشاي ورنالاسقان الماتى وبلىسىنىڭ اۋماعىندا 65 ستانسيا سالىنعان. قالعان 5 ستانسيانىڭ قۇرىلىسى وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
- وسىدان كەيىن بارلىق جاڭا ستانسيا قولدانىستاعى ەرتە اۆتوماتتى ەسكەرتۋ جۇيەسىنىڭ 28 ستانسياسىمەن بىرىكتىرىلەدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
باسقارما وكىلدەرى قالادا الماتى اگلومەراتسياسىنىڭ سەيسموگەوديناميكالىق جاعدايىن زەرتتەۋگە ارنالعان ءۇش جىلدىق جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن دا اتاپ ءوتتى. جوبا اياسىندا تەكتونيكالىق جارىلىمداردىڭ سيفرلىق كارتاسى، سەيسميكالىق مودەل جانە گەوديناميكالىق بەلسەندى ايماقتاردىڭ كارتاسى ازىرلەنىپ، جەر بەتىنىڭ ىعىسۋى مەن دەفورماتسياسىنا باعالاۋ جۇرگىزىلەدى.