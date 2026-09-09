الماتىدان لوندونعا باعىت العان ۇشاق فرانكفۋرتقا قونۋعا ءماجبۇر بولعان
استانا. قازاقپارات - Air Astana اۋەكومپانياسىنىڭ الماتىدان لوندونعا باعىت العان ۇشاعى گەرمانيانىڭ فرانكفۋرت قالاسىنا قونۋعا ءماجبۇر بولدى. بۇل تۋرالى اۋەكومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
لوندوننىڭ حيتروۋ اۋەجايى جابىلۋىنا بايلانىستى الماتى - لوندون باعىتىندا رەيس ورىنداعان Airbus A321 اۋە كەمەسى فرانكفۋرت اۋەجايىنا قاۋىپسىز تۇردە قونعان.
«اۋە كەمەسى بورتىندا 138 جولاۋشى بولدى. 67 ادامنىڭ جارامدى شەنگەن ۆيزاسى جوق، سوندىقتان ولار فرانكفۋرت اۋەجايىنىڭ ترانزيت ايماعىندا قالۋعا مىندەتتى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ال قالعان جولاۋشىلاردى فرانكفۋرتتاعى قوناقۇيلەرگە ورنالاستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن.
ايتا كەتەيىك، ۇلى بريتانياعا جانە ۇلى بريتانيادان قاتىنايتىن جۇزدەگەن رەيس اۋە قوزعالىسىن باسقاراتىن Nats كومپانياسىندا بولعان تەحنيكالىق اقاۋعا بايلانىستى توقتاتىلعان.
8-قىركۇيەكتە لوندونداعى حيتروۋ اۋەجايىنان ۇشاتىن بارلىق رەيس شەگەرىلگەن. اقاۋ سەيسەنبىدە تاڭەرتەڭ ەرتە بولعان.