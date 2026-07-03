KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    الماتىدا ۇلتتىق دومبىرا مەن استانا كۇنى قالاي اتاپ وتىلەدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 4-6-شىلدە ارالىعىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنى مەن استانا كۇنىنە ارنالعان ءبىرقاتار ءىس-شارا وتەدى.

    Как в Алматы отметят День домбры и День столицы
    Фото: акимат Алматы

    الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا كونسەرتتەر، فەستيۆالدەر، فلەشموبتار، كورمەلەر، كينو كورسەتىلىمدەرى جانە ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستاردى قامتيتىن مازمۇندى مادەني باعدارلاما ۇسىنىلادى. مەرەكەلىك ءىس-شارالاردىڭ ماقساتى - ۇلتتىق مادەنيەتتى دارىپتەۋ، سالت-ءداستۇردى ساقتاۋ جانە رۋحاني قۇندىلىقتاردى نىعايتۋ.

    4-شىلدە

    10:00 - «كۇمبىرلە، قوڭىر دومبىرا!» مەرەكەلىك كونسەرتى (Family Park)؛

    11:00 - ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان كونسەرتتىك باعدارلاما («سامعاۋ» دامۋ جانە شىعارماشىلىق ورتالىعى)؛

    15:00 - «كۇي قۇدىرەتى» ادەبي-مۋزىكالىق كەشى (جەتىسۋ اۋداندىق كىتاپحاناسى)؛

    19:00 - «دومبىرا - داستان» مەرەكەلىك كونسەرتى («الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترى الدىنداعى الاڭ).

    5-شىلدە

    10:00 - 50 دومبىراشىنىڭ قاتىسۋىمەن فلەشموب (نۇركەنت شاعىناۋدانى، 7)؛

    11:00 - «كۇمبىرلە، دومبىرا، جاساي بەر، استانا!» مەرەكەلىك كونسەرتى (اربات، جىبەك جولى كوشەسى، 100)؛

    11:00 - ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت (ورتالىق مادەنيەت جانە دەمالىس ساياباعى)؛

    16:00-20:00 - «اينابۇلاق» ساياباعىندا وتەتىن Dombyra Fest وتباسىلىق فەستيۆالى. باعدارلاما اياسىندا شەبەردىڭ ساباقتارى، ينتەراكتيۆتى الاڭدار، حالىق شەبەرلەرىنىڭ كورمەسى، فوتوزونالار جانە ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار ۇيىمداستىرىلادى؛

    17:00 - «كۇي كۇمبىرى» فلەشموبى.

    سونىمەن قاتار تۇركسىب اۋدانىنىڭ قوعامدىق كەڭىستىكتەرىندە 15 دومبىراشىنىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلگەن ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك بەينەروليك كورسەتىلەدى.

    6-شىلدە

    15:00 - 100 دومبىراشى قاتىساتىن فلەشموب (شۇعىلا شاعىناۋدانى، 347)؛

    17:00 - مەرەكەلىك كونسەرت (امفيتەاتر)؛

    19:00 - «ۇلى دالا ءۇنى» فيلمىنىڭ كورسەتىلىمى (امفيتەاتر).

    ەسكە سالايىق، استانادا بالالار دومبىرا كۇنىنە وراي چەللەندج باستادى.

    مادەنيەت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور