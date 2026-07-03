الماتىدا ۇلتتىق دومبىرا مەن استانا كۇنى قالاي اتاپ وتىلەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا 4-6-شىلدە ارالىعىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنى مەن استانا كۇنىنە ارنالعان ءبىرقاتار ءىس-شارا وتەدى.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا كونسەرتتەر، فەستيۆالدەر، فلەشموبتار، كورمەلەر، كينو كورسەتىلىمدەرى جانە ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستاردى قامتيتىن مازمۇندى مادەني باعدارلاما ۇسىنىلادى. مەرەكەلىك ءىس-شارالاردىڭ ماقساتى - ۇلتتىق مادەنيەتتى دارىپتەۋ، سالت-ءداستۇردى ساقتاۋ جانە رۋحاني قۇندىلىقتاردى نىعايتۋ.
4-شىلدە
10:00 - «كۇمبىرلە، قوڭىر دومبىرا!» مەرەكەلىك كونسەرتى (Family Park)؛
11:00 - ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان كونسەرتتىك باعدارلاما («سامعاۋ» دامۋ جانە شىعارماشىلىق ورتالىعى)؛
15:00 - «كۇي قۇدىرەتى» ادەبي-مۋزىكالىق كەشى (جەتىسۋ اۋداندىق كىتاپحاناسى)؛
19:00 - «دومبىرا - داستان» مەرەكەلىك كونسەرتى («الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترى الدىنداعى الاڭ).
5-شىلدە
10:00 - 50 دومبىراشىنىڭ قاتىسۋىمەن فلەشموب (نۇركەنت شاعىناۋدانى، 7)؛
11:00 - «كۇمبىرلە، دومبىرا، جاساي بەر، استانا!» مەرەكەلىك كونسەرتى (اربات، جىبەك جولى كوشەسى، 100)؛
11:00 - ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت (ورتالىق مادەنيەت جانە دەمالىس ساياباعى)؛
16:00-20:00 - «اينابۇلاق» ساياباعىندا وتەتىن Dombyra Fest وتباسىلىق فەستيۆالى. باعدارلاما اياسىندا شەبەردىڭ ساباقتارى، ينتەراكتيۆتى الاڭدار، حالىق شەبەرلەرىنىڭ كورمەسى، فوتوزونالار جانە ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار ۇيىمداستىرىلادى؛
17:00 - «كۇي كۇمبىرى» فلەشموبى.
سونىمەن قاتار تۇركسىب اۋدانىنىڭ قوعامدىق كەڭىستىكتەرىندە 15 دومبىراشىنىڭ قاتىسۋىمەن تۇسىرىلگەن ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك بەينەروليك كورسەتىلەدى.
6-شىلدە
15:00 - 100 دومبىراشى قاتىساتىن فلەشموب (شۇعىلا شاعىناۋدانى، 347)؛
17:00 - مەرەكەلىك كونسەرت (امفيتەاتر)؛
19:00 - «ۇلى دالا ءۇنى» فيلمىنىڭ كورسەتىلىمى (امفيتەاتر).
ەسكە سالايىق، استانادا بالالار دومبىرا كۇنىنە وراي چەللەندج باستادى.