الماتىدا LRT قۇرىلىسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جوباسىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ باستالۋىنا بايلانىستى مومىش ۇلى كوشەسىندە كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
اتاپ ايتقاندا، موڭكە ءبي كوشەسىنەن تولە ءبي كوشەسىنە دەيىنگى ارالىقتا كولىك قوزعالىسى ءۇشىن جولدىڭ ورتاداعى ەكى جولاعى جابىلادى. قۇرىلىس جۇمىستارى كەزەڭىندە قوعامدىق كولىككە ارنالعان ارنايى جولاق جۇمىس ىستەمەيدى، سونداي-اق بەينەباقىلاۋ كامەرالارى بۇل جولاققا شىققان كولىكتەردى تىركەمەيدى.
جۇرگىزۋشىلەرگە جول ءجۇرۋ باعىتىن الدىن الا جوسپارلاپ، اتالعان ۋچاسكەدە كولىك قوزعالىسىنىڭ قيىنداۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرۋ ۇسىنىلادى.
ەسكە سالساق، جەڭىل رەلستى كولىكتىڭ (LRT) ءبىرىنشى كەزەڭىنىڭ باعىتى مومىش ۇلى كوشەسى - تولە ءبي كوشەسى - ابىلاي حان داڭعىلى - «الماتى-2» تەمىرجول ۆوكزالى باعىتىمەن وتەدى. دەپو الاتاۋ اۋدانىنداعى يندۋستريالىق ايماقتىڭ وڭتۇستىك بولىگىندە ورنالاسادى.
جوبانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنىڭ جالپى ۇزىندىعى 18,3 شاقىرىم بولادى.