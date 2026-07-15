الماتىدا LRT جەلىسى قاشان ىسكە قوسىلاتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات – الماتىدا جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسى 2027-جىلدىڭ اياعىندا ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى قالالىق جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى مالىمدەدى.
جوبا مەگاپوليستىڭ باتىسى مەن شىعىسىن بايلانىستىرادى. LRT دەپوسى الاتاۋ اۋدانىنداعى يندۋستريالىق ايماقتا سالىنادى. جالپى ۇزىندىعى 18 شاقىرىمنان اساتىن بۇل جەلىدە 34 ايالداما بولادى. ال ونىڭ ورتاشا جىلدامدىعى ساعاتىنا 35 شاقىرىمنان اسپايدى.
باعىت مومىش ۇلى كوشەسى بويىمەن تولە ءبي كوشەسىنە، ودان ءارى ابىلاي حان داڭعىلى ارقىلى ەكىنشى تەمىرجول ۆوكزالىنا دەيىن بارادى.
قازىر قالادا ەسكى ترامۆاي رەلستەرى الىنىپ، جاڭا جولدىڭ ورنى دايىندالىپ جاتىر.
«LRT جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى بارىسىندا زاماناۋي تاسىلدەردى قولدانامىز. ولاي دەيتىنىمىز - ۆاگوندار باتارەيا ارقىلى جۇرەدى. ال باتارەيالار بەكەتتەردە قۋاتتالادى. وسىلايشا، اسپالى ەلەكتر جەلىلەرىن ورناتۋ قاجەت بولمايدى. ءبىزدىڭ جەلىنىڭ استاناداعى LRT جەلىسىنەن ايىرماشىلىعى سول - بيىك ەستاكادالار بولماۋى. سونداي-اق، ءبىر جىلجىمالى قۇرامنىڭ سىيىمدىلىعى 285 ادامعا جەتەدى»، - دەدى الماتى قالاسى جول ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اسان بوستانوۆ.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتىداعى LRT- عا قاتىستى جاڭا مالىمەت پايدا بولدى. ازىرگە الماتىعا LRT ۆاگوندارىن جەتكىزۋشى تاڭدالماعان. قازىر ماماندار تەحنيكالىق سيپاتتامالاردى پىسىقتاپ جاتىر.