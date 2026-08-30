الماتىدا ەلەكتروساموكاتتان قۇلاعان ەر ادام اجال قۇشتى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا ەلەكتروساموكاتپەن جۇرگەن 44 جاستاعى ەر ادام جول اپاتىنان قازا تاپتى. وقيعا تۇنگى ۋاقىتتا ۆارلاموۆ كوشەسىندە، تولە بي داڭعىلىنا جاقىن ماڭدا بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ەر ادام ەلەكتروساموكاتتى باسقارا الماي، جول جيەگىندەگى جيەكتاسقا سوعىلىپ قۇلاعان. سالدارىنان اۋىر جاراقات العان.
وقيعا ورنىنا جەدەل جاردەم قىزمەتكەرلەرى جەتىپ، ەر ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا ارەكەت جاساعان. الايدا العان جاراقاتتارىنىڭ اۋىرلىعىنا بايلانىستى ول كوز جۇمدى.
الدىن الا اقپارات بويىنشا، مارقۇم ەلەكتروساموكاتپەن جۇرگەن كەزدە شلەم جانە باسقا دا قورعانىس قۇرالدارىن پايدالانباعان.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.